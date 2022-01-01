Прокуратура считает незаконными аукционы, благодаря которым бизнес получил землю в Костанае

В палату предпринимателей коллективное обращение направили предприниматели, которые в 2018 году получили в субаренду право временного землепользования на территории областного центра. 8 августа СПК «Тобол» проводила аукцион, на котором присутствовали и корреспонденты «НГ». Корпорация получила, в свою очередь, право аренды от местной исполнительной власти. Город выделил СПК землю в местах, которые акимат вместе с областной палатой предпринимателей сочли перспективными для уличной торговли: на двух набережных, в районе Центрального сквера, напротив ТРЦ Kostanay Plaza. НПП, кстати, являлась инициатором проекта «1 000 торговых мест», предназначенного для того, чтобы цивилизовать уличную торговлю. В тот год много говорили и об опыте столичной социально-предпринимательской корпорации, приводя в пример то, как рачительно она распоряжается землей, полученной в аренду от астанинского градоначальства.

Фото из архива "НГ"

В тот день торговалось 15 лотов, было подано 47 заявок. Они были на места для продажи цветов, кофе, фастфуда, мороженого, других продуктов, а также на точки для предоставления в прокат велосипедов, самокатов, роликов. Хозяева участков обязались установить киоски по единому образцу, их можно видеть и сейчас на площади у памятника Байтурсынову. Не у всех бизнес пошел, тут еще и пандемия подоспела. Однако 16 предпринимателей (был еще аукцион) все-таки своим правом субаренды пользуются. Однако прокуратура Костаная считает, что происходит это в нарушение закона. СПК не имела права проводить те аукционные торги. В июле 2022 года прокуратура направила в отдел земельных отношений акимата Костаная предписание о расторжении договоров аренды с корпорацией. На совете по защите прав предпринимателей недавно рассматривалась эта ситуация. Бизнесмены заявляют, что в проигрыше остаются только они: теряют место для деятельности, каждый вложил около 3 млн тенге в обустройство. Сейчас они, как третья сторона, участвуют в начавшемся судебном процессе.

И в палате предпринимателей, и в отделе земельных отношений акимата Костаная «НГ» пояснили, что ищут приемлемый компромисс, ведь речь идет о рабочих местах, налогах.