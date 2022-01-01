По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 20 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 81 год, невесте - 75 лет;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 87 новорожденных: 34 девочки и 53 мальчика. Самые популярные имена малышей: Давид, Дамир, София, Арман, Тамила, Ясина. Самому молодому папе - 22 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 41 год;

- умерли 68 человек: 31 женщина и 37 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 1 571 вызов, из них 418 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 567, из них 38 - к детям. Поступило 11 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 9 из них были экстренно госпитализированы. 1 ребенок пострадал в ДТП;

- всего скорая помощь доставила в больницы 418 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 141 человека, из них поместили 134: 123 мужчины и 11 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 95 уголовных правонарушений, в том числе 37 краж, 24 мошенничества;

- разысканы 10 без вести пропавших лиц, 1 не установлено;

- раскрыты 48 преступлений;

- зарегистрированы 6 наркоправонарушений: 3 наркопроступка и 3 факта сбыта наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 20 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.