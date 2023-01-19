Опыт изготовления полезных сладостей национальной казахской кухни

Перед Новым годом редакцию «НГ» поздравили не традиционным сладким подарком, а особенным. В пакете лежали вкусняшки казахской кухни. Конечно, все готовое, типа конфеток из балкаймака, корреспонденты быстро употребили. Осталась лишь круглая коробочка талкана - измельченных обжаренных зерен. В нашем случае, по-моему, пшеничных. И мне поручили из него сделать что-нибудь.

Жент - это не только вкусно, но и очень сытно

Пошарила в Интернете и решила приготовить к чаю жент. Для него талкан смешивают с маслом и сахаром. Но это ингредиенты для простейшего базового рецепта, а современные хозяйки (одновременно кулинарные блогерши) чего только в жент не кладут. Даже капельки кондитерского шоколада и цукаты из ананаса. Я решила занять срединную позицию, взять набор ингредиентов побогаче, но все-таки без шоколада. Тем более что представление о вкусном женте я имею со времен деревенского детства. Мы с соседями-казахами жили душа в душу, а Катима-апа, которую мы звали тетей Катей, мастерски готовила национальные угощения, в том числе жент и иримшик. Я обожала забегать к ней летом на чай: низкий столик в тени, самовар, на уличной печке булькает в казане масса для красного творога, а мы угощаемся уже готовым...

Поскребла по сусекам на своей кухне и нашла сливочное масло, мед, курагу, чернослив, грецкие орехи. Решила, что достаточно. Сухофрукты замачивать не стала, они у меня вяленые, чернослив вообще баночный. Курагу просто обдала кипятком и хорошенько обсушила. Нарезала сухофрукты на мелкие кубички, ядра грецких орехов подержала три минуты на сухой сковороде, измельчила в ступке. В миску выложила масло, которое нарезала на кусочки, на него - мед. И поставила миску на водяную баню.

Знаю точно, что тетя Катя в жент клала топленое масло, оно у нее было шикарное. Но чего нет у меня сейчас, того нет. У соседей была большая семья, с количеством еды хозяйка не чикалась, малыми порциями не готовила. Жент тоже делала не на один раз. Его откалывали ножом от большого куска, как халву, а за счет того, что масло было топленым, он хорошо хранился в прохладном месте даже летом. И да - именно соседка научила меня подсаливать смесь для жента, самую малость, но обязательно.

Когда мед с маслом стали жидкими, я их перемешала, добавив чуточку соли. Потом в эту смесь высыпала подготовленные сухофрукты и орехи, снова перемешала, чтобы они равномерно распределились. Последний этап - подсыпать по ложке талкан и перемешивать. Подсыпала, пока ложка не стала в смеси ворочаться с трудом. Тогда я разложила жент по силиконовым формочкам. Можно было шарики накатать, а проще всего выложить в прямоугольную форму для кекса и потом резать пласт.

Принесла в редакцию на пробу. Сказали, что получилось вкусно.

У меня осталось немного талкана, хочу попробовать сделать из него конфетки с вареной сгущенкой и маслом.

Ингредиенты

70 г сливочного масла, 2 ст. л. с горкой меда, 4 шт. кураги, 4 шт. чернослива, 3 грецких ореха, 8 ст. л. талкана.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ

