Наша проблема заключается в дорогах, точнее, в бездорожье и лужах после дождя. Интересует конкретно, сделают ли ремонт возле нашего дома, по адресу 7-й микрорайон, дом 4 «А», невозможно ходить. Каждый год идет ремонт дворов, но почему-то это не касается нашего 7-го микрорайона. На вопросы о ремонте дворовой территории в ПКСК «Сеним», который обслуживает конкретно наш дом, отвечают, это не их компетенция, а ремонтом занимается подрядная организация. Когда сделают ремонт в нашем дворе?

Жанара РАХМАНГУЛОВА, Костанай.

Комментарий

Ситуацию с состоянием дорог в 7-м микрорайоне прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная.

- Если финансирования хватит, то в этом году полностью сделаем, ориентировочно 80-90 процентов точно выполним, - пояснил главный специалист ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Чингис ОМАРОВ. - Если нет, то в следующем году, как 8-й микрорайон, доделываем в этом. Будем делать весь квартал. Погода не предсказуема, но в любом случае в июне начнутся ремонтные работать в 7-м микрорайоне. Там будут работать две большие бригады. И за два месяца планируем комплексно закончить ремонтные работы в 7-м микрорайоне, потом приступим к шестому микрорайону, затем - пятый. Он последним останется.