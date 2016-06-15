Куда пойти с 9 по 15 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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4 июня,
12.00
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Закрытие театрального сезона
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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10 июня,
10.00, 11.00
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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15, 16 июня,
10.00, 11.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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11 июня,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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12 июня,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня рождения
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