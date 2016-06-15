Акимат Костаная пытается уменьшить количество коммерческих объектов (торговых и развлекательных), расположенных на территории Сити-центра. Вы поддерживаете действия власти? Да. Сити-центр перенасыщен этими объектами: шумно, пестро, некрасиво.

Да. Центр города стал опасен: легко попасть под веломобиль, гулять негде.

Нет. Во всех городах прогулочные зоны совмещены с развлекательными.

Нет. На смену одним предпринимателям в Сити-центре просто придут другие

