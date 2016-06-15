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Куда пойти с 9 по 15 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

4 июня,

12.00

 Закрытие театрального сезона

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

10 июня,

10.00, 11.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

15, 16 июня,

10.00, 11.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 июня,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

12 июня,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня рождения