17 мая на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил о персональной ответственности акимов за состояние дорог в регионах. Какой именно аким несет персональную ответственность за участок трассы Красная Пресня - Убаган - граница с РФ (Курганская область)? Работаю дальнобойщиком и все время вижу, что эта дорога в ужасном состоянии.

Владимир ВОЛКОВ, г. Тюмень, РФ

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель управления ПТ и АД акимата Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ:

- Автомобильная дорога областного значения КР-8 Костанай - Мамлютка - Красная Пресня - Звериноголовское с 0-56 км находится на балансе нашего управления, поэтому ремонт и содержание данной дороги не входят в компетенцию акима Мендыкаринского района.

Обслуживающей организацией ТОО «Костанай жолдары» на данной автодороге в рамках содержания дорог в июне запланирован текущий ямочный ремонт на общую сумму 6 млн тенге. Финансирование на содержание дорог областного значения предусмотрено областным бюджетом.