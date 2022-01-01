По мотивам двух популярных салатов

Рецепт найден на сайте кулинара Евгения Клопотенко. Описание было таким доходчивым, что приготовить захотелось сразу. Тем более что продукты самые обыкновенные. Евгений пишет, что его вдохновили два салата. Один немецкий, в котором селедку сопровождают ломтиками яблока, а другой - наш, всем известный как сельдь под шубой. Он объединил их и получил отличный микс.

Закуска из сельди особенно хороша, когда часок настоится / Фото klopotenko.com

Закуска состоит из ломтиков филе сельди, запеченной свеклы, кисло-сладкого яблока и маринованных огурчиков-корнишонов. Все нарезается довольно крупно. Ломтики примерно 2 на 2 см.

Ремарка. Я уже делала закуску точно по рецепту. Делала и с отступлениями. У меня закончились маринованные огурцы, зато томилась в холодильнике баночка домашней маринованной свеклы, я всегда делаю такую заготовку. В итоге я взяла свежий очищенный огурец, а свеклу из банки. Очень даже подходяще получилось.

Составляющие закуски надо перемешать и заправить. Заправка состоит из нарубленной петрушки и майонеза, который для нежности требуется смешать с густым йогуртом.

Ингредиенты

На 2 филе крупной сельди - 1 средняя свекла, 1 среднее яблоко, 100 г маринованных огурцов, 3 веточки петрушки, 2 ст. л. густого натурального йогурта, 2 ст. л. сметаны.