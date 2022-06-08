В 122-м туре «Нужных денег» помогли детям из многодетных семей

Для того чтобы удовлетворить все три заявки этого тура, требовалось собрать 1 165 000 тенге. Это не удалось, недобор средств составил 68 390 тенге. Комиссия приняла решение недодать эту сумму одному из участников.

На карту «Каспи-голд» проекта поступил запоздавший взнос для участниц 121-го тура «Нужных денег». Читатель Вячеслав перечислил 5 000 тенге и распорядился разделить их поровну между Викторией Шишкиной и Балшекер Кстаувой. Мы уже передали им по 2 500 тенге. В таблицу сборов этого тура мы эти деньги не включаем, но занесли их в большую сводную таблицу по всем турам проекта. Запоздавшие взносы помечаются звездочками.

Скоро в дорогу

Полуторагодовалый Эльдар АЛТАЕВ живет в поселке Сокол Узункольского района. У мальчика ретинопатия недоношенных. Болезнь вовремя диагностировали и родители, не теряя времени, бросились спасать зрение своему сыну. Бросились в нужном направлении - в Санкт-Петербург, к Олегу Дискаленко, единственному офтальмологу, который делает уникальные операции детям с таким диагнозом. В случае с Эльдаром нужна серия операций. Три уже проведены, предстоит сделать еще две.

В 20-х числах июня Эльдар будет прооперирован в Санкт-Петербурге / Фото из архива Эльмиры АЛТАЕВОЙ

В нашем благотворительном проекте был объявлен сбор на недостающие на оплату проезда до Санкт-Петербурга 200 000 тенге.

Для Эльдара поступили 4 адресных взноса - на общую сумму 4 400 тенге. Чтобы выдать для Эльдара полную сумму, указанную в заявке, мы добавили 195 600 тенге из безадресных взносов и передали родителям 200 000 тенге.

- Спасибо огромное-огромное, - поблагодарила мама мальчика Эльмира АЛТАЕВА. - Я так переживала, удастся ли деньги собрать. Нам ведь скоро в дорогу. 20 июня мы уже должны быть в Санкт-Петербурге. Сейчас мы заранее оплатим билеты, пока цены опять не подскочили. Билеты чуть ли не каждый день дорожают. Когда приедем, сообщим, как все прошло. Дай бог всем, кто собирает деньги для детей, добра и побольше здоровья.

По-видимому, это не последняя операция для Эльдара, очень хочется, чтобы усилия врачей и родителей увенчались успехом.

Сымбат едет в Алматы

Для 7-летней Сымбат НАДЫРОВОЙ из Костаная пришло 9 адресных взносов на общую сумму 24 548 тенге. Девочка, страдающая ДЦП, нуждается в эффективном курсе реабилитации, который можно получить в алматинской клинике «Территория успеха». Процедуры в этой клинике платные, чтобы оплатить один курс, нужно 365 000 тенге.

Сымбат едет в Алматы, в клинику «Территория успеха» / Фото из архива Алмы НАДЫРОВОЙ

К адресным взносам мы добавили 340 452 тенге из остатка прошлого тура и передали родителям девочки.

- Спасибо больше, - сказала мама Сымбат Алма НАДЫРОВА. - Я сразу же запишу Сымбат к доктору Фану. Очень надеемся, что его лечение и другие процедуры в этой клинике помогут. Всем благодарны, хорошо, что мы узнали про ваш проект, сами не справились бы.

Уже скоро, 20 июня, Сымбат начнет очередной этап своего трудного пути к здоровью.

Меньше, чем нужно

Семилетнему Жанторе ЕРКАБЫЛУ из Костаная требовалась самая большая сумма в этом туре «Нужных денег» - 600 000 тенге. У мальчика ДЦП, какое-то время курсы реабилитации не приносили заметного эффекта. Но, как объясняют врачи, не сразу результат проявится, иногда требуется «накопление» эффекта от занятий: вдруг в один прекрасный день все начинает получаться. Так произошло и с Жанторе, доктора, глядя на его успехи, посоветовали пройти без перерыва минимум 5 курсов реабилитации, не выезжая из Костаная. Стоимость каждого курса - 120 000 тенге, за пять нужно заплатить 600 000 тенге.

Для удовлетворения заявки Жанторе в полном объеме не хватило 68 390 тенге / Фото из архива Динары ЕРГАЗИНОЙ



Для Жанторе поступило 11 адресных взносов на общую сумму 25 000 тенге. По решению комиссии остальным участникам тура выдали требуемые суммы полностью, потому что они необходимы полностью, одномоментно. У Жанторе ситуация такова, что есть время дособирать необходимые средства по ходу прохождении курсов реабилитации, оплачивая их постепенно. На данный момент мы собрали все оставшиеся средства и передали родителям Жанторе 531 610 тенге.

- Для нас это уже очень большая помощь, - сказала мама Жанторе Динара ЕРГАЗИНА. - Этого уже хватит на четыре с половиной курса. Сейчас всем тяжелее стало жить из-за постоянно растущих цен. Спасибо добрым людям, что продолжают помогать другим даже в такое сложное время. Мы очень благодарны всем. Надеемся, что, благодаря этим курсам, увидим новые успехи нашего сыночка.

Редакция, в свою очередь, надеется, что для Жанторе поступят запоздалые взносы, которые, если не покроют, то сократят недостачу в 68 390 тенге.

О тех, кому помогли

Наши постоянные читатели наверняка помнят улыбчивого мальчика, страдающего тяжелым ДЦП, который неоднократно участвовал в проекте «Нужные деньги». Матвею ПАРШУТЕ в ходе 120-го тура собирали деньги на тренажер имитатор ходьбы с функцией вертикализатора.Такие тренажеры делают на заказ в Алматы, приходится ждать, пока его изготовят и пришлют. После завершения тура родители мальчика сразу оплатили заказ. И вот на этой неделе пришла хорошая новость: тренажер прибыл, Матвей уже начал в нем заниматься.

Матвей с удовольствим осваивает тренажер имитатор ходьбы / Фото из архива Ирины ПАРШУТЫ

- Получили мы наш долгожданный тренажер, Матвейка уже ходит в нем, - сообщила мама мальчика Ирина ПАРШУТА. - Немножко еще побаивается, но пытается ходить, проявляет интерес к процессу. Спасибо всем, кто помог нам приобрести этот замечательный тренажер. Очень надеемся, что Матвею он поможет встать на ноги.

Каждый индивидуальный опыт родителей больных детей ценен тем, что в поисках методов лечения, средств реабилитации для своих детей, они могут помочь и другим родителям двигаться в нужном направлении. Обратите внимание, возможно, такой же тренажер понадобится другому ребенку с ДЦП, тем более что его стоимость - 460 000 тенге, не заоблачная, как у импортных аналогов.

Инфобокс: Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 123-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги накарту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 122-й тур