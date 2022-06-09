Об американских акиту хозяйка говорит, что эти собаки «с короной на голове»

В частном доме рудничанки Светланы Каревой живут два представителя пока не очень распространенной у нас породы. Когда смотришь на одно их фото, хочется умиляться, восхищаться, такие они милые на вид. А глянешь на другое (как они бросаются друг на друга, скалятся, поднявшись на задние лапы), и сразу ясно, насколько это серьезные собаки. Но в любом случае красавцы, потому мы и не удержались от публикации.

Если их устраивает

В Рудном человек шесть сегодня держат таких собак. У Светланы Каревой их даже две: кобель Персей и его дочка Кира. Персей в 2018 году приехал к хозяйке из частного питомника в Темиртау, щенку тогда было два с половиной месяца.

Милые и пушистые, лишь когда их не трогают

- Он с родословной и клеймом, но тут его не хотят принимать на выставки. Из-за того, что не отсюда, - говорит Светлана. - Персею сейчас 4 года, а Кире в мае было полтора. Она почти сравнялась с отцом по высоте холки. Еще полгода может расти, максимум до 66 см. А кобели формируются до трех лет. Ее отец в холке примерно 67 см. Сейчас ей кобеля для случки не можем найти, нет в Рудном. От Персея было пока три щенка, в том числе Кира, остальные уехали в другие города или умерли. А больше кобелей нет. Люди таких акиту боятся заводить, считается, что они сложно поддаются дрессировке и воспитанию. Хотя, по-моему, они спокойные, ласковые и уравновешенные. Никогда не лают без причины. Это собака одного хозяина.

Как говорит Светлана, они быстро учат команды и практически с первого раза их выполняют. Но только, если сами того захотят. С характером собаки. Персей все запомнит, выполнит разок, а потом сделает, но лишь когда пожелает.

Молодая, с древними корнями

Американская акита, или Большая японская собака - относительно молодая порода, но корнями уходит к древним породам Японии.

Светлана Карева: «Персей с игрушками встречал, даже когда болел, приносил, а Кире это неинтересно»

Родом собака из провинции Акита на острове Хонсю. Когда-то японцы с целью придания мощи местной породе прилили ей крови мастифов. Так акита получила свою крепкую конституцию и отважный характер. В 20-м веке акиты как порода стали несколько угасать в Стране восходящего солнца. Но после Второй мировой войны японцы начали восстанавливать поголовье и заботиться о селекции. Какое-то количество собак было завезено в США американскими солдатами. Эти преданные и красивые животные стали приобретать популярность, и уже американские селекционеры занялись ими. Получилась собака с примечательной внешностью, с бойцовским духом, который при этом не предполагает излишней агрессивности, поскольку в комплекс качеств акиты входят уравновешенность, терпеливость, целеустремленность. Все это поясняет «Википедия».

В древности японцы называли своих акит «матаги кэн». «Кэн» - это собака, а «матаги» - охотник на крупного зверя. Еще вариант перевода - «медвежатник» или «охотник на медведя». В основном акиты использовались для охраны помещений и в охоте на медведей и кабанов. Благодаря острому уму и смекалке легко справлялись с поставленными задачами. У акит крупная голова, глубоко посаженные черно-коричневые глаза и маленькие треугольные ушки, немного закругленные сверху, которые всегда готовы уловить шорохи, издаваемые врагом или добычей. У этих собак характерная плюшевая шерсть и черная «маска» на широкой мордочке с мощными челюстями. Кстати, удерживать добычу они могут так же крепко, как и бульдоги.

Единственные и неповторимые

По словам Светланы, в Интернете про американских акит написано в основном только хорошее. Но, судя по тому, что она рассказывает и по поведению ее питомцев, эти собаки требуют и от хозяина сильного характера.

- Они могут подчиниться и сделать, как им сказано, но только чтобы я от них отстала. А так они сами по себе. Написано, что они не любят других животных, это да. Не знаю почему, но они считают себя одними-единственными и неповторимыми, с короной на голове. Они собаки-одиночки. Когда маленькие были, можно было с ними спокойно ходить, гулять, играть с другими собачками, но, когда выросли, все, конец этому. Они очень сильные, и других животных, меньших по размеру, легко лапами загребут под себя, удерживая со всех сторон, не оставляя шансов на спасение, если не вмешаться. И не факт, что животное выживет после схватки с таким зверем. Поэтому их относят к бойцовским собакам. И боятся. С любой собакой может произойти то же самое, как

сегодня.

Мячик стал всему виной. Но это не впервой

Это корреспонденту «НГ» удалось застать и даже запечатлеть, как, казалась бы, милая, пушистая зверушка превращается в машину-убийцу, не поделив игрушку. Подрались из-за мячика. В итоге папа повредил ноготь. И так постоянно. Из-за толстой кожи и густой шерсти сильных повреждений практически не остается, но шрамов у обоих хватает. Они в драке будут друг на друга нападать, не обращая внимания, с кем дерется кобель. Так как у этой породы нет разграничения полов.





Хозяйка говорит, что они хитрые и злопамятные. Но вот Перс, так она его сокращенно называет, не такой, в отличие от своей дочери.

- Кира злопамятная, - отмечает Светлана. - И будет еще три дня ходить и дуться из-за того, что ее на поводок посадили в наказание, чтобы не дралась. И наглости ей не занимать. Сейчас она в двух будках живет. Лежит в одной, а в другую не пускает, рычит.

Также будет отличным сторожем и компаньоном. Правда, не обходится и без пакостей: «Еду воруют!»

- Правда, Перс этим только по молодости занимался, - вспоминает она. - И то не с моей тарелки, а с чужой, когда кто-то в гости приходил. Съест и еще тарелку помоет, а мое все лежит. Они не любят посторонних, только своих. Принимают тех, кто приходит, но близко не подпускают. Вчера мужик на улице хотел его погладить, начал тянуть к нему руки, он зарычал. Так как не любят, когда кто-то чужой трогает, позволяют это только тем, кто вошел в их семью, кого близко знают, лишь тогда позволяют себя трогать. Кира еще молодая и ко всем подбегает. Если идут вдвоем, то она на него смотрит и ведет себя спокойно, но тоже трогать себя не дает. Даже мне не дает себя гладить, только чуть-чуть. Вчера хотела в первую очередь пойти погулять с Персом, а обычно наоборот. Девочка вперед, а мальчик потом. Он не захотел идти, начал прыгать, как ненормальный, стал скидывать ошейник, мол, с ней иди. А она довольная рядом бегает. Пришлось с ней пойти. А потом он спокойно оделся и пошел. Вот так ей уступил, потому что привык к тому, как ходим.

Светлана уже дважды сводила Персея с другой американсой акитой, которую тоже привезли издалека. Первый раз сводила, остались Кира и один щенок в Рудном, живет на соседней улице, как отец, только черно-белый. Также бывают рыже-палевые, сезам, тигровые и белые. Последний раз было 6 щенков: 3 девочки и 3 мальчика.

Еще одна интересная особенность этой породы - в их кошачьих манерах и охранных качествах.

- Раньше ложился, затаившись, как кошка, готовясь напасть, а сейчас просто молча идет, - отмечает женщина. - Если человек стоит, разговаривает, на расстоянии метра, реакции не будет, как только тот начнет перемещаться ближе, то начинается рычание, переживает, что что-то случится. Но если человек идет, машет рукой, ногами, то ноль реакции. Как только начинает чувствовать угрозу, сразу нападает. Он сам по себе игривый, но не дочка, та, как старуха, ходит и бурчит. А он всегда радостный, с игрушками встречал, даже когда болел, приносил, а Кире это неинтересно.

Отмечает, что они хороши в содержании. У них нет проблем с шерстью, естественно, линяют, но шерсть из-за густоты обильно не выпадает, поэтому приходится периодически вычесыввать. Если этого не делать, то летом им будет просто невыносимо от жары. Зимой в такой шубе могут легко ночевать на открытом снегу. Примерно в трехмесячном возрасте щенкам уже намного комфортнее на улице, нежели в помещении. Это собака свободолюбивая и отлично подойдет для частного дома.

После дождя не пахнет привычным запахом мокрой собачьей шерсти. А если собака была в грязи, отряхнувшись, станет чистая. Главное, чтобы она не сделала это дома.

Фото Ивана ЛЕШЁВА