Вкусные, полезные, без лишних углеводов

Блюдо родилось по необходимости. Дело даже не в стремлении худеть, а в том, что у одного из членов семьи уровень сахара в крови стал повышаться. Ему рекомендовали диету без быстрых углеводов, а человек до умопомрачения любит картошку. Мы искали и нашли выход. «Недраники» - так назвали новое блюдо.

Картофель плюс творог - это вкусно и полезно / Фото Доры ГОЛОДНОЙ



Рассказывать дольше, чем делать. Это картофельно-творожные оладьи, а точнее, биточки. Оладьи все-таки предполагают полужидкую консистенцию, разрыхлители, а здесь все гораздо проще.

Кроме того, в наших изделиях нет муки. И значительная часть картофельных углеводов заменена белковой составляющей - творогом. Мы приспособились и кладем два основных ингредиента в пропорции один к одному. Иногда кладем яйцо, но если картошка крахмалистая, то и его не требуется. Отварить в соленой воде и растолочь картофель, добавить творог, сформировать сначала шарики размером с куриное яйцо, запанировать в сухарях и жарить на растительном масле. В принципе, в массу можно ввести ложку сметаны.

Конечно, с жирным творогом вкуснее, но и обезжиренный вполне подходит, лишь бы в нем не было жестких крупинок, которые все портят.

В сезон наши недраники обогащаются разными добавками. Первая из них - зелень укропа или мелко нарезанные луковые перья. Вообще, годится любая зелень, которая вам по душе и которая сочетается с картофелем и творогом. Даже молодая крапива. Вот с нею хорошо сочетается раскрошенная брынза, которой можно заменить часть творога.

Еще в творожно-картофельную массу бывает уместно добавить грибов, только лучше не жареных, а отварных, мелко нарубленных. Но это уж парадный вариант.

Конечно, недраники требуют сопровождения. Самое ходовое - на горячий биточек шмякнуть ложку сметаны, можно сметану дополнить еще каким-то соусом, томатным, например, у нас есть любители добавить поверх немного острого перцового соуса.