Об очередной свалке рядом с домом по ул. Узкоколейной, 13 «НГ» сообщила жительница этого района Костаная Людмила ЗЛОБИНА. По ее словам, мусора столько, что он не поместится на одной фотографии, поэтому она прислала 15-секундное видео.

В торце дома по ул. Узкоколейной, 13 мусор растянулся справа от контейнеров

- ПКСК у нас нет, и люди, конечно, свиньи, но что-то же нужно делать? За вывоз ТБО я плачу деньги, а результата нет, - сообщила «НГ» Людмила Злобина. - Мусор у нас убирали, но людишки ведут себя по-хамски, по-свински. Хочу обратиться в акимат, чтобы установили камеру видеонаблюдения. Нас здесь живет не так много, все друг друга знают, может, это подействует? Обидно за свою улицу. Я на ней живу очень много лет, такого раньше не было. Совсем узкоколейцы испортились...

Слева от контейнеров навалены ветки деревьев

По указанному читательницей адресу корреспонденты «НГ» увидели мусорные контейнеры, расположенные в торце дома № 13 по ул. Узкоколейной. Рядом с контейнерами, слева и справа, столько мусора, что он действительно с трудом помещается в кадр. Ветки, бытовые отходы, полиэтилен, пластик, бумага - все как, полагается, самой настоящей свалке.

Мешки со строительным мусором возле подъезда по ул. Баймагамбетова, 185 спустя две недели так и не убрали

Кучу строительного мусора рядом с подъездом дома по ул. Баймагамбетова, 185, о которой мы писали две недели назад, так никто и не убрал.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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