В июле 2025 года казахстанцев ждут длинные выходные в честь одного из главных государственных праздников - Дня столицы. Как напоминает Tengri Life, праздник традиционно отмечается 6 июля и посвящен переносу столицы страны из Алматы в Астану в 1998 году.

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Каждый год по всей стране проводятся масштабные праздничные мероприятия. Особенно насыщенная программа ожидается в Астане. В столице пройдут концерты, фестивали, уличные ярмарки, выставки.

Как отдохнут казахстанцы на День столицы в 2025 году

В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом "О праздниках", выходной день переносится на понедельник - 7 июля. Таким образом, казахстанцев ждут три дня отдыха подряд: с 5-го по 7 июля.

Пятидневная рабочая неделя:

5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник) - выходные дни.

Шестидневная рабочая неделя:

5 июля (суббота) - рабочий день;

6 и 7 июля (воскресенье и понедельник) - выходные дни.

Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле 2025 года

В июле 2025 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 9 дней и проработают 22 дня, а жителей страны, работающих по 6-дневному графику, ждет 5 выходных и 26 рабочих дней.

Профессиональные праздники в июле

Июль также богат на профессиональные праздники, хотя они не являются официальными выходными. Вот список ключевых дат: