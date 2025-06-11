Для контроля за организацией защиты от вредителей в область приехал и.о. председателя Комитета государственной инспекции в АПК Серик Каныбеков. Вместе со специалистами теринспекции он побывал на полях в южных районах.

В этом году из-за рано установившейся теплой погоды отрождение личинок стадных саранчовых произошло дней на 10 раньше обычного.

- 7 мая оно было зафиксировано в Амангельдинском и Жангельдинском районах, – сообщал на недавнем брифинге руководитель отдела областной теринспекции Комитета госинспекции в АПК МСХ РК Тилек ТУЛЕБАЕВ.- 8 мая - в Аркалыке. В Наурзумском и Камыстинском районах – 12 мая. Химические обработки начались с 14 мая. Сейчас к перечисленным районам присоединился и Карасуский.

Планируемая площадь под обработку пестицидами в 2025 году - 650 тыс. га в 12 районах на юге и западе области. Это значительно меньше, чем в 2024 году (1 млн 125 тыс. га), но на том же брифинге руководитель областной теринспекции Нуркуат БИРТАЗИН уточнял, что речь идет о прогнозных данных.

По данным инспекции на сегодня, 11 июня, обследовано 661,3 тыс. га, из них заселено саранчой выше экономического порога вредоносности и подлежит обработке 332,2 тыс. га, обработано с использование опрыскивающей техники 322,8 тыс. га.

Сейчас в шести районах Костанайской области из подготовленных к борьбе с вредителями 66 единиц техники задействовано 59. Кроме наземных опрыскивателей и аэрозольных генераторов, используются дельтапланы, самолеты и - впервые в области - агродроны РГП «Фитосанитария». Больше всего техники в работе - на землях Амангельдинского (15 единиц) и Жангельдинского (16 единиц) районов. В том числе опыление ведут 11 агродронов и 2 самолета.

- Касательно распространяемой некоторыми пабликами информации и видеоматериала от 6 июня о скоплении саранчовых вредителей на участке вдоль трассы Торгай – Шили – Милысай и прилегающей территории сообщаем: мероприятия по локализации и истребительным мерам были проведены оперативно и своевременно. Фактическая площадь обработки там составила менее 2 гектаров. Угрозы для автотранспорта не имелось, - такой комментарий «НГ» предоставила Костанайская областная территориальная инспекция Комитета госинспекции в АПК МСХ РК. - Ситуация по Джангельдинскому району на 11 июня: обследовано 146,1 тыс. га, площадь, подлежащая обработке составила 96,3 тыс. га, из них обработано 92,5 тыс. га. Работы продолжаются. Поставщики услуг по химической обработке в области полностью обеспечены необходимым объемом пестицидов.

В области продолжаются и химобработки, и обследования территорий на заселенность саранчовыми вредителями. В этом году запланировано охватить обследованиями 2, 3 млн га.

Фото предоставлены теринспекцией КГИ в АПК МСХ РК