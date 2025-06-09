По прогнозам синоптиков, во вторник, 10 июня, днём на юге области пройдёт небольшой дождь с грозой, местами возможен град. В среду, 11 июня, дождь, гроза и град ожидаются на западе, юге и востоке.

В Костанае в ближайшие двое суток без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 11-16, днём 25-30 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - В ночь на среду термометры покажут 13-18 °С, на юге 21 °С. Днём воздух прогреется до 27-32 °С.

В Костанае во вторник ночью будет 11-13 °С, днём 27-29 °С. В среду ночью в областном центре ожидается 13-15 °С, днём 29-31 °С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями до до 15-20 м/с на юге области. В среду ветер будет юго-восточный скоростью 9-14 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



