Наступило лето - сезон отпусков. В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, как казахстанцы могут рассчитать размер своих отпускных выплат, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно Трудовому кодексу, в нашей стране работодатель обязан каждый год предоставлять работнику оплачиваемый трудовой отпуск.

Как рассчитать отпускные

Оплата отпуска рассчитывается на основе средней заработной платы. Средняя зарплата определяется по специальным правилам, которые были утверждены еще в 2015 году.

Сначала считается средний дневной (или часовой) заработок: для этого сумму зарплаты за расчетный период делят на количество рабочих дней (или часов) в этом периоде.

Расчетный период - это 12 месяцев до начала отпуска. Если работник проработал меньше года, берется фактически отработанное время. Отпуск предоставляется в календарных днях, но оплачиваются только те рабочие дни (или часы), которые приходятся на период отпуска.

"Оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за 3 рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее 3 рабочих дней со дня его предоставления", - сообщили в Минтруда в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Эти правила действуют для всех работодателей, независимо от формы собственности.

Куда жаловаться, если не выплатили отпускные

На факты нарушения трудового законодательства, в том числе - на невыплату или несвоевременную выплату отпускных, можно пожаловаться в Комитет государственной инспекции труда при Минтруда.

Если жалоба касается конкретного работодателя, ее направляют в территориальный департамент госинспекции труда по месту регистрации компании. Там могут провести проверку и принять меры для защиты ваших прав.

Как наказывают за невыплату отпускных

Если работодатель не выплатил или невовремя выплатил отпускные, за это предусмотрено наказание по статье 87 Кодекса об административных правонарушениях.

За нарушение требований по оплате труда предусмотрен штраф: для должностного лица в размере 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году), для малого бизнеса - 60 МРП (235 920 тенге в 2025 году), для среднего бизнеса - 100 МРП (393 200 тенге в 2025 году), для крупного бизнеса - 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году).

Отпуск для беременных

Беременным, родившим ребенка, а также работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного, работодатель обязан предоставить следующие виды отпусков:

отпуск по беременности и родам;

отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей);

отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Последний вид отпуска предоставляется:

матери либо отцу ребенка - по выбору родителей;

родителю, одному воспитывающему ребенка;

другому родственнику, фактически воспитывающему ребенка, оставшегося без попечения родителей;

опекуну и работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка (детей).

"Работник имеет право использовать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста полностью или по частям", - уточнили в министерстве.