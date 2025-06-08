Это прямо тема сезона. Скоро свежая клубника массово пойдет, а у рачительных хозяев еще прошлогодние запасы не съедены. Поэтому срочно готовим ягодные десерты. «Все делается быстро, - написала Iraida, - дольше всего в приготовлении этого пирога клубнику размораживать и блендер мыть при отсутствии горячей воды».

Такой пирог - прекрасный способ со вкусом использовать мороженые ягоды /Фото Iraida

Первым делом вытаскивайте ягоды из морозилки. Они должны полностью растаять. Сок с них слить. Выпить, сварить с ним кисель, добавить в компот - дело ваше.

Тесто простое: сливочное масло, муку, сахар, ванилин на кончике ножа смешать руками, перетирая, превратить все в крошку. Если на кухне жарко, уберите в холодильник, пока подготовите остальное.

А именно творожную начинку. Для нее размять творог, добавить яйца, сахар, чуточку ванилина или пакетик ванильного сахара. Все взбить блендером до однородной кашицеобразной массы.

- Мне лень было уваривать ягоду с пектином, чтобы красиво выложить поверх готового пирога, поэтому я придумала вариант с крахмалом, - рассказала Iraida, - когда клубника растаяла и сок был хорошенько слит, я смешала ягоду с сахаром и кукурузным крахмалом. Чтобы она в готовом пироге не текла, не окрасила творог, крахмала должно быть достаточно - столько, чтобы он был заметен при смешивании с ягодой. В форму кладем пергамент, для удобства предварительно можно его смять и расправить. Засыпаем третью часть крошки-теста, разравниваем. На нее надо выложить творожную массу, затем равномерно распределить ягоду и прикрыть оставшейся частью мучной крошки. Выпекать около часа при температуре 160-170 градусов, режим «верх-низ». Либо ориентироваться на свою духовку, высоту формы и количество ингредиентов. У меня было по 500 г творога и ягод, я боялась, что не пропечется. И передержала - пекла больше часа, поэтому получился такой темный колер у теста. Думаю, как поднялось, зарумянилось - можно доставать. Охлажденный а-ля чизкейк с ягодой значительно вкуснее. Но, если не терпится, теплый хорош с мороженым.

Ингредиенты

Тесто: 150 г сливочного масла, 2 ст. муки, 2-3 ст. л. сахара (можно больше, если нравится слаще), 0,5 ч. л. соды, щепотка ванилина.

Начинка творожная: 400-500 г творога, 3 яйца, 0,5 ст. сахара, щепотка ванилина.

Начинка ягодная: 500 г любой замороженной ягоды, 0,5 ст. сахара, 4-5 ст. л. крахмала, лучше кукурузного.