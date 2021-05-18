В Шымкенте завершились соревнования по бадминтону, прошедшие в программе V летних Молодежных спортивных игр Республики Казахстан.

Пьедестал почета Молодежных игр в женском парном разряде

В турнире, прошедшем в Центрально-Азиатском центре бадминтона, приняли участие 98 сильнейших бадминтонистов из Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей.

Программу соревнований открыли командные соревнования, в которых сборная Костанайской области заняла второе место, уступив лишь хозяевам турнира - бадминтонистам Шымкента.

Кроме второго места в командных соревнованиях, молодые костанайские бадминтонисты под руководством Сауле Куставлетовой завоевали еще три призовых места: два вторых и одно третье.

Обладательница четырех медалей Молодежных игр Дарья Моисеенко на второй ступеньке пьедестала по итогам командных соревнований

Обладательницей одной бронзовой и двух серебряных наград стала воспитанница отделения бадминтона ДЮСШ №2 Дарья Моисеенко, завоевавшая второе место в соревнованиях среди девушек в одиночном разряде, а также ставшая второй вместе с подругой по спортшколе Алиной Ермоленко в парном женском разряде и поднявшаяся на третью ступеньку пьедестала по итогам соревнований в смешанном разряде, в котором она выступала вместе с Владиславом Черниковым.

В итоговом протоколе V летних Молодежных спортивных игр РК сборная Костанайской области по бадминтону расположилась на третьей строчке.

Фото федерации бадминтона ЗКО