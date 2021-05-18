Соревнования прошли в районе гостиного двора «Золотой фазан», на той же холмистой местности, где неделей ранее проходила республиканская многодневка «Мемориал чемпионов». Проложенная здесь кольцевая трасса изобилует крутыми подъемами и спусками.

Старт кросс-кантри шорт-трек

В юниорском чемпионате приняли участие 166 спортсменов, представлявших 12 команд из Алматы, Нур-Султана, Талгара, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Нашу область представляли воспитанники отделения велоспорта ДЮСШ № 1 (тренеры - А. Головащенко, Б. Аубакиров, Е. Склярова и С. Селезнев).

Награды разыгрывались в трех возрастных группах: среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. и 2005-2006 г.р., а также среди юниоров и юниорок. В программу чемпионата входили две гонки: кросс-кантри шорт-трек (XCС) по короткой кольцевой трассе и кросс-кантри олимпик (XCО), которая является олимпийской дисциплиной.

Костанайские маунтинбайкеры возглавляют гонку среди юниоров

В первый день гонщики соревновались на короткой трассе, здесь костанайские спортсмены завоевали по одной награде каждого достоинства.

Обладателем золотой медали стал кандидат в мастера спорта Роман СОЛОВЕЙ, опередивший занявших призовые места Руслана Алиева из Жамбылской области и Андрея Нитяжука из Восточно-Казахстанской области. Эта победа стала своеобразным подарком его тренеру Бауржану Аубакирову, отмечавшему в этот день свой день рождения.

Все уверенней чувствующий себя в гонках республиканского масштаба Роман Соловей признался после финиша, что было приятно побеждать на своей трассе:

- Мне удалось победить в Костанае в гонке, посвященной памяти Валентина Бобылева и в 2019 году, и в этом. Но особенно приятно было стать чемпионом республики среди юниоров. Очень жаль, что не удалось завершить вторую гонку. Но впереди еще много стартов, еще больше надо будет тренироваться.

В шаге от пьедестала в этой гонке финишировал еще один воспитанник Аубакирова - кандидат в мастера спорта Константин Шинкарук.

Серебряная медаль на счету Анны Проскуриной, выступавшей среди девушек младшей возрастной группы. Бронзовую награду среди юниорок завоевала кандидат в мастера спорта Виктория Тропина.

На трассе - двукратный бронзовый призер чемпионата РК среди юниоров Виктория Тропина

В кросс-кантри олимпик свои успехи на короткой трассе повторили Виктория Тропина и Анна Проскурина. Причем первая уступила в обоих гонках Виолетте Казаковой из Алматинской области и Любови Репп из Нур-Султана, а вторая оба раза финишировала вслед за Гульназ Хурметбеккызы из Алматинской области.

Стоит отметить четвертые места в обоих гонках Любови Паникаровой, выступавшей в возрастной группе 2005-2006 г. р., и Софии Мамаевой, остановившейся в шаге от пьедестала в кросс-кантри олимпик в возрастной группе 2007-2008 г. р.

Фото Сергея РЫБИНА