В матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский "Тобол" встречался в Шымкенте с местным "Ордабасы".

Удар по воротам «Ордабасы» наносит Жереми Манзорро

Последние годы матчи между этими командами носят принципиальный характер – оба клуба традиционно ведут борьбу за попадание на пьедестал чемпионата страны и за участие в еврокубках. Всего же в 45 матчах в рамках чемпионатов Казахстана в очных поединках «Тобол» одержал больше побед - 23 против 11 у «Ордабасы». Костанайцы и на 20 голов забили больше в ворота соперников - 64:44. И в 21 игре, проведенной в Шымкенте, «Тобол» выходил победителем в десяти матчах (28:22), тогда как хозяева побеждали в шести встречах.

В прошлом чемпионате, проходившем в единой локации, команды обменялись крупными победами - на 4:0 «Ордабасы» «Тобол» ответили своими 3:0.

Первый тайм отчетного матча не подарил много голевых моментов и завершился со счетом 0:0. Но все же стоит отметить опасные удары игроков шымкентского клуба в первые полчаса игры. Так, после отбоя мяча полузащитник «Ордабасы» из Боснии и Герцеговины Мирзад Миханович перехватил мяч и пробил слета по центру, но чуть выше ворот. Выступавший в прошлом году за «Тобол» Темирлан Ерланов пробивал издалека с правого края, однако мяч стал добычей Александра Мокина. Не смог переиграть голкипера «Тобола» и Сергей Хижниченко, прошедший с мячом всю штрафную площадь и пробивавший низом справа с угла вратарской площадки.

А самым опасным моментом в первом тайме можно считать выход один на один с Мокиным португальского полузащитника Рубена Бриджидо, получившего пас из глубины поля и выбежавшего между двумя защитниками гостей на рандеву с голкипером «Тобола» - Мокин не дал переиграть себя, отбив мяч и вторым броском забрав его. Неприятным был и розыгрыш штрафного удара в исполнении Еркебулана Тунгышбаева, пробивший слева из-за пределов штрафной площади точно в дальний верхний угол ворот, но вратарь гостей разгадал намерение полузащитника «Ордабасы» и легко поймал мяч.

Костанайский клуб к концу первого тайма смог перехватить инициативу и, хотя и не создал неприятностей у ворот хозяев, дал понять, что не собирается играть вторым номером.

Предпочтительней «Тобол» выглядел и в начале второго тайма. А после выхода на поле грузинского нападающего Элгуджи Лобжанидзе игровое преимущество гостей стало воплотилось в гол.

На 67-й минуте французский полузащитник гостей Жереми Манзорро сделал с левого края навесную передачу именно на Лобжанидзе, но тот пропустил мяч, с которым буквально вбежал в ворота подхвативший его Самат Жарынбетов.

Самат Жарынбетов открывает счет в матче

Вскоре уже сам Лобжаниджзе мог увеличить преимущество «Тобола», едва не убежав один на один с вратарем хозяев поля, но в последний момент мяч у него из-под ног за лицевую линию выбил Ерланов.

После розыгрыша углового удара Манзорро продемонстрировал неплохой дриблинг, пройдя поочередно трех защитников и пробив слева с близкого расстояния в ближний нижний угол. Голкипер «Ордабасы» Владимир Плотников все же смог ногой отбить мяч.

На исходе 79-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве - за грубую игру против Жарынбетова, перехватившего мяч после введения его в игру из-за боковой линии игроками «Ордабасы» и убегавшего один на один с вратарем, был удален российский защитник Александр Клещенко, известный болельщикам по игре за «Тобол» в 2019 году.

Однако шымкентцы после этого не ушли в оборону. Более того, они за три минуты до окончания основного времени сумели уйти от поражения, когда после розыгрыша углового удара мяч заметался перед воротами и сразу четыре защитника «Тобола» не смогли блокировать удар Еркебулана Тунгышбаева, сравнявшего счет.

Несмотря на ничью, «Тобол» все же сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка и опережая на четыре очка поднявшийся на третью строчку уральский «Акжайык». А лидирует по-прежнему «Астана», опережающая «Тобол» уже на семь очков.

Фото - кадры из видеотрансляции