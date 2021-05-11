Завершился второй матч между костанайским «Тоболом» и актауским «Каспием», ведущими борьбу за бронзовые медали чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

После вчерашней убедительной победы (88:76) костанайские баскетболисты уверенно начали и второй матч. Однако, когда преимущество хозяев в счете достигло 13 очков (23:10), попадать в корзину стали только атыраусцы, а первая четверть закончилась со счетом 23:17.

Во второй десятиминутке хозяева стали чаще ошибаться, нарушать правила и, хотя практически весь игровой отрезок вели в счете, завершили его с минимальным перевесом - 17:16. Причем половину из своих очков гости заработали на штрафных бросках. На большой перерыв «Тобол» все-таки ушел в роли лидера - 40:33.

Под кольцом Павел Ильин

«Каспий» увереннее начал третью четверть, завершив ее в свою пользу - 22:17 и сократив отставание до двух очков. А открыв счет в заключительной четверти трехочковым броском, гости и вовсе вышли вперед, с каждой минутой наращивая отрыв и доведя матч до победы (80:72).

Кольцо «Каспия» атакует Антон Быков

Лучшим игроком у хозяев площадки в матче стал Антон Быков, набравший 21 очко, совершивший 16 подборов и два перехвата и отдавший 5 результативных пасов.

Счет в серии сравнялся - 1:1, борьба за бронзу продолжится в Актау 15-го и 16 мая.

Фото nbf.kz