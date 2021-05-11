Борьба за чемпионский титул в чемпионате Казахстана по футзалу еще продолжается, но обладатель третьего места уже определился в серии игр между «Актобе» и «Аятом».

Завершив регулярный чемпионат на четвертом месте, рудничане попали в восьмерку команд, продолживших борьбу за награды в стадии плей-офф. В четвертьфинале, где играли до двух побед, «Аят» встречался в столице с командой «Нур-Султан» и одержал две победы - 4:1 и 5:2. Голы у «Аята» забили Турегазин (2), Валиуллин, Сагындыков, а также бразильские легионеры Жеферсон (3), Леандро и Луан Марсело.

В полуфинале рудничанам противостоял действующий чемпион - алматинский «Кайрат». Для выхода в финал одной из команд необходимо было добиться трех побед. В первом матче были явно сильнее алматинцы - 8:2. Дубль в составе «Аята» оформил Луан Марсело. Во второй встрече рудничанам ни разу не удалось поразить ворота соперника - 3:0. А вот в третьем поединке в ворота «Кайрата» влетело сразу шесть мячей (по хет-трику на счету Луана Марсело и Леандро), но даже их не хватило для победы - 7:6.

C мячом легионер "Аята" из Бразилии Де Лара Куэйрос Луан Марсело

В серии игр до трех побед за бронзовые медали рудненский клуб играл в Нур-Султане с «Актобе». В первом матче рудничане вели в счете после первого тайма - 2:0, отличились Турегазин и Рындин. Но уже к третьей минуте второго тайма счет стал равным. Рындин, оформив дубль на 26-й минуте, вновь вывел «Аят» вперед. А через минуту уже Турегазин праздновал второе взятие ворот. Однако победный счет рудничанам удержать не удалось, основное время завершилось со счетом 4:4. В дополнительное время на гол Жеферсона актобинцы ответили четырьмя и одержали волевую победу - 8:5.

Проведя по голу в ворота соперника в каждом тайме, команды завершили вничью основное время и второго матча - 2:2. У «Аята» дубль оформил Жеферсон. Дополнительное время прошло без взятий ворот, а в серии пенальти рудничане были точнее - 3:1, сравняв счет в серии.

В упорной борьбе прошли третий и четвертый матчи серии, в которых команды одержали по победе с минимальным преимуществом. «Аят» выиграл со счетом 6:5 (Луан Марсело - 3, Жеферсон - 2, Балтабаев), но затем удача была на стороне «Актобе» - 4:3 (Лопатюк - 2, Жеферсон).

Судьба бронзовых наград решилась в заключительном матче серии. После первого тайма «Аят» усилиями Жеферсона, Луана Марсело, Леандро и Рындина повел в счете - 4:2. Во втором тайме раззабивался Жеферсон, оформивший пента-трик, а разгром над «Актобе» помог ему довершить Леандро - 9:3.

Борьбу за золотые медали продолжают вести «Кайрат» и «Атырау».

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