Соревнования среди старших юношей и молодежи 2003-2001 г. р.проходили с 30 апреля по 4 мая в Шардаре (Туркестанская область).

Сборная Костанайской области

В выявлении лучших в борьбе без ограничений, а именно так называют грэпплинг из-за его арсенала приемов, бросков, болевых и удушающих, приняли участие 23 спортсмена из Костанайской области.

Егор Катыгов завоевал бронзу в весе 85 кг среди старших юношей

- Первую схватку выиграл со счётом 19:6, - рассказал бронзовый призёр чемпионата РК по грэпплингу UWW среди старших юношей Егор КАТЫГОВ. - Много хороших борцов со всей страны съехались. Боролся в весе 85 кг среди старших юношей, без кимоно. Мог до финала дойти, но из-за своих ошибок уступил. Будем работать!

Егор - серебряный призёр чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби, тренируется под руководством чемпиона мира, м. с. м. к. по грэпплингу и джиу-джитсу Рамазана Кусаинова.

Рамазан Кусаинов - не только спортсмен и тренер, но и квалифицированный судья, имеет международную категорию

Конкурентную борьбу показал Меиржан Сабигин, взявший серебро в весе до 130 кг в разделе ги (в кимоно) среди молодёжи. Его наставник - старший тренер Костанайской области, м. с. м. к. Мурат Бермухамбетов.

Меиржан Сабигин выиграл серебро среди молодежи в весе до 130 кг

Отличные схватки на ковре показал представитель академии QAZAQBATYRY Максат Сарсекеев, он взял серебро в обоих разделах среди молодёжи в весовой категории 66 кг. Секундантом и тренером Максата на чемпионате выступил действующий чемпион Казахстана по грэпплингу UWW, участник чемпионата мира по джиу-джитсу, мастер спорта Адлан Мадаев.

Максат Сарсекеев занял 2 место среди молодежи в весе 66 кг в двух разделах

Два третьих места среди молодёжи заняли два брата: Малик Бекиш в разделе без кимоно в весе 71 кг и Али Бекиш в весе 71 кг, но уже в кимоно.

Также в составе сборной области взяли две бронзы в разделе но ги предствители федерации ММА Костанайской области Бекзат Стамкулов (54 кг, старшие юноши), Болат Кушеев – (62 кг, среди молодёжи).

Триумфатором турнира стал Алдияр СЕРИК, завоевавший золото в двух разделах среди старших юношей в весовой категории 76 кг

Алдияр Серик стал чемпионом Казахстана среди старших юношей

- В спорте я уже 10 лет, мой отец является чемпионом Европы по джиу-джитсу, он и привил мне любовь к борьбе, - рассказал Алдияр.

Фото предоставлено Ассоциацией боевых искусств Костанайской области