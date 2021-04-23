В матче 7-го тура XXX чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» принимал на поле манежа «Тобыл Арена» новичка национального первенства - туркестанский «Туран».



Фото ФК "Тобол"

В прошлом туре обе команды завершили свои встречи вничью. С одинаковым счетом 2:2 «Тобол» в южной столице «притормозил» действующего чемпиона алматинский «Кайрат», а «Туран» на своем поле разошелся миром с актауским «Каспием». И для костанайцев, и для туркестанцев это были уже третьи ничейные результаты в текущем сезоне. Правда, у «Тобола» в активе было еще три победы, а вот «Туран» радость побед пока не познал.

В статусе фаворитов костанайские футболисты начали и эту игру и, как и в предыдущих двух турах, забили быстрый гол. Сделал это на 8-й минуте после розыгрыша углового удара сербский нападающий «Тобола» Неманья Николич, замкнув прострел своего капитана Азата Нургалиева с левого угла вратарской площадки.

Фото с сайта kazfootball.kz

Открыв счет, хозяева поля продолжили держать в напряжении оборону туркестанского клуба. Удары по воротам с дальних дистанций наносили те же Николич и Нургалиев, Серикжан Мужиков и подключавшийся к атакам защитник из Северной Македонии Алекса Аманович.

Фото с сайта kazfootball.kz

На 43-й минуте, во время очередной атаки «Тобола», воспитанник костанайского клуба Роман Асранкулов ввел мяч в игру из-за левой боковой, тот попал к Николичу, который переадресовал назад Нургалиеву. Но пропускавший предыдущий тур за удаление в матче с «Кайратом» черногорский полузащитник «Турана» Бранислав Янкович сбил капитана «Тобола» с ног в пределах штрафной площади. Арбитр встречи Сергей Гороховодацкий без колебаний указал на «точку». Сам пострадавший четко реализовал пенальти.

Так же активно «Тобол» действовал и во втором тайме, доведя счет до разгромного. На 63-й минуте Николич сумел перебросить голкипера гостей Андрея Пасеченко, подкараулив передачу мяча тому защитником Олжасом Керимжановым.

Автором четвертого мяча стал правый защитник «Тобола» Андрей Мирошниченко, который левой ногой послал мяч обводящим ударом в дальний угол ворот. А жирную точку в матче поставил вышедший на замену воспитанник костанайского клуба Жаслан Жумашев.

После этой победы «Тобол» с 15 набранными очками поднялся в турнирной таблице на вторую строчку. А лидером чемпионата остается «Астана», опережающая костанайский клуб на два очка.