Победу Казахстану в решающей игре принесли Ярослава Шведова и Анна Данилина, уверенно обыграв соперниц из Аргентины, передает Informburo.kz.

Что случилось. Женская сборная Казахстана по теннису одержала победу над командой Аргентины в матче Кубка Билли Джин Кинг с общим счётом 3:2.

Сборная Казахстана по теннису / Фото Федерации тенниса Казахстана

О турнире. Кубок Билли Джин Кинг (до 2020 года Кубок Федерации) – это крупнейшее международное командное соревнование в женском теннисе. Сборная Казахстана на стадии плей-офф соперничала с теннисистками из Аргентины, которые играли на домашних кортах в Кордове.

Результаты сборной Казахстана. Четыре одиночные игры победителя не выявили, общий счёт после них был 2:2.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Надя Подорошка (Аргентина): 2:6, 6:4, 6:0. Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Елена Рыбакина (Казахстан): 6:4, 3:6, 6:0. Елена Рыбакина – Надя Подорошка: 6:4, 6:4. Мария Лурдес Карле – Юлия Путинцева: 6:7 (3:7), 7:6 (7:3) и отказ Путинцевой продолжать игру из-за судороги.

Решающая игра. Судьбу всего матча решила парная игра, где Казахстан представляли капитан сборной Ярослава Шведова и Анна Данилина. Их соперницами были уже игравшие на турнире Надя Подорошка и Мария Лурдес Карле.

Казахстанская пара в первом сете смотрелась на голову выше соперниц. Они действовали слаженно, как одна команда. Опытная Ярослава Шведова создавала моменты для атаки, а Анна Данилина безупречно завершала розыгрыши у сетки. Аргентинские теннисистки в это время как будто продолжали играть одиночку и подстроиться под заданный казахстанками темп в этой партии не смогли.

Анна Данилина и Ярослава Шведова / Фото Федерации тенниса Казахстана

Проиграв сет под ноль, аргентинки пришли в себя. Во второй партии завязалась борьба, в которой Подорошка и Карле вели с брейком, но упустили возможность подать на матч. Сборная Казахстана сравняла счёт. С большими проблемами у Ярославы Шведовой на подаче казахстанки с шестого раза забрали важнейший гейм, а затем и подачу соперниц.

Счёт этой встречи: 6:0, 7:5 – Шведова и Данилина приносят Казахстану победу в матче с Аргентиной.

Сборная Казахстана – победитель матча в Кубке Билли Джин Кинг/ Фото Федерации тенниса Казахстана

Почему это важно знать. Казахстан одержал историческую победу, впервые выиграв на выезде в раунде плей-офф. Сборная не только сохранила прописку в Мировой группе, но и получила право сыграть в заключительной квалификации к финалу 2022 года. И сами теннисистки, и вся команда сборной, которая готовила спортсменок к играм и поддерживала их на протяжении всего турнира, в очередной раз продемонстрировали миру высокий уровень профессионального тенниса Казахстана.