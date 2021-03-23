21 марта “Актобе” и “Тобол” провели первую игру заключительной очной серии в этом сезоне Чемпионата РК по баскетболу. Фаворитами в этой игре были костанайцы, но команды выдали такую сумасшедшую игру, в которой до конца до последних секунд дополнительного времени не было понятно кто победит, сообщает Nbf.kz.

Старт игры проходил довольно ровно и предсказуемо, и ничто не предвещало настоящего триллера. Гости вышли вперед и лидировали на протяжении всего первого периода. В середине периода “Тобол” лидировал на 4 очка, а отличная концовка четверти в итоге принесла им 10 очков преимущества. В начале второй четверти отрыв гостей вырос до пятнадцати очков. Но хозяева не позволили соперникам уйти в большой отрыв, а до середины периода еще и немного отыгрались. Более того “Актобе” сокращал отставание до 4-х очков, а проиграл первую половину с небольшим отставанием в 6 очков – 43:49.

После смены сторон костанайский коллектив вновь добился двузначного преимущества. Отрыв до середины периода держался в районе десяти очков, но затем “Актобе” совершил небольшой рывок и сократил отставание до шести очков. “Тобол” ненадолго вернул двузначный отрыв, но проигранная концовка третьего периода оставила их в плюсе всего на пять очков. В четвертой четверти “Тобол” удерживал преимущество , а их гандикап вновь добирался до двузначной цифры. Хозяева проигрывали 9 очков за полторы минуты до конца четвертого периода, но они не опускали руки и смогли затащить соперника в нервную концовку, сократив отставание, и на последней секунде добились своего сравняв счет – 87:87.

Овертайм проходил в очень ожесточенной борьбе, ни один из коллективов не хотел отдавать победу в этой игре. На последней минуте “Актобе” вышел вперед на два очка, но у костанайцев был шанс, как минимум сравнять счет, но им они не воспользовались. И все же хозяева не реализовали свою атаку в концовке, а более того, совершили фол, который карался штрафными бросками. “Тобол” и тут не использовал все свои шансы, реализовав лишь один бросок. После все прошло как в кино, в котором режиссером выступал “Тобол”. 10 секунд до конца, проигрыш в одно очко, соперник организует быструю атаку, но совершает потерю и победный бросок на последней секунде. “Тобол” вырвал победу со счетом – 101:103.

Во второй игре, прошедшей 22 марта, гости из Костаная вышли вперед в дебюте игры, но хозяева не отставали от своих визави. В середине первого периода команды разделяло всего три очка. Отрыв “Тобола” достигал шести очков, но “Актобе” очень быстро догнал соперников и впервые в матче вышел вперед. И все же четверть осталась за остями с минимальным преимуществом. На старте второго периода костанайцы совершили небольшой рывок, но к экватору четверти “Актобе” отставал всего на три очка. “Тобол” удерживал свое преимущество, но в концовке первой половины они прибавили и выиграли первые двадцать минут с двузначным преимуществом – 32:44.

Первое время в третьем периоде костанайцы уверенно удерживали свой двузначный отрыв, но хозяева начали активно отыгрываться. И после экватора четверти они смогли догнать соперников. “Актобе” удалось выйти вперед на последней секунде третей десятиминутки, правда всего на одно очко. В четвертой четверте ожидалась борьба, но на старте периода гости совершили хороший рывок – 0-11. “Актобе” удалось обострить интригу, а за три минуты они проигрывали всего 5 очков. “Тобол” не собирался повторять вчерашние ошибки и уверенно провел концовку, выиграв этот матч со счетом 67:77.

В результате двух матчей “Тобол” укрепился на третьей строчке, а “Актобе” уже практически полностью лишился шансов на выход в финальный этап.

В следующих играх БК “Тобол” примет 27 и 28 марта на домашней площадке “Барсов Атырау”.