Британский сайт WorldBoxingNews.net анонсировал начало сотрудничества казахстанского боксера-супертяжеловеса Жана Кособуцкого (15-0, 14 КО) с местной промоутерской компанией Queensbury Promotions Фрэнка Уоррена, сообщает Sports.kz.

Основным промоушном Кособуцкого является немецкая компания Universum-Box, которая не так давно заключила пакт с коллегами из США Salita Promotions.

«Дубасящий непобежденный супертяжеловес Жан Кособуцкий объединил усилия с известным британским промоутером Фрэнком Уорреном. Грозный казахстанец подписал со-промоутерское соглашение с Queensberry, в то время как он стремится приблизиться к шансу сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Соглашение Кособуцкого было заключено после похожей сделки с Salita Promotions в США. Это открывает для Кособуцкого двери для выступления по обе стороны Атлантики. Казахстанский нокаутер с рекордом 15-0, 14 КО остановил всех своих соперников, кроме одного, с тех пор как стал профессионалом в сентябре 2017 года. У себя на родине он является супертяжеловесной версией Геннадия Головкина», - пишет издание.

Напомним, что Жан Кособуцкий провел свой последний на сегодняшний день бой 20 февраля в Гамбурге (Германия), в нем он нокаутировал нигерийца Онориоде Эхвариеме (18-2, 17 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона WBA International в хэвивейте.