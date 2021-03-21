На соревнованиях выступили мужской и женский составы. В Турции завершился международный турнир серии европейских стартов по боксу. В активе сборной Казахстана две золотые медали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего наши боксеры завоевали десять наград. На первую ступень поднялись Дархан Дуйсебай (до 69 килограммов), Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма).

Серебряные медали записали в свой актив Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма), Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

Третьими стали Дамир Абдикадыр (до 52 килограммов), Булат Ерсултан (до 63 килограммов), Аятулла Такижанов (до 75 килограммов), Ангелина Лукас (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов, Костанайская область) и Римма Волосенко (до 60 килограммов).

"Поздравляем Владиславу и тренера Акзама Кимовича с бронзовой медалью!" - написало управление спорта Костанайской области в своем Instagram.