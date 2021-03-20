"Актобе" и "Тобол" не выявили сильнейшего в рамках второго тура OLINPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:1.

Обе команды сторонники атакующей и комбинационной игры, однако первый тайм выдали неубедительно. Больше было силовой борьбы, нежели осмысленных действий в атаке. Как итог, до перерыва голов забито не было.

А вот второй тайм получился более интересным. Удача сначала улыбнулась актюбинцам - форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев, пополнивший команду в межсезонье, откликнулся на навесную передачу и головой переправил мяч в ворота мимо Александра Мокина.

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После пропущенного гола "Тобол" поднажал и отыгрался. На 71-й минуте костанайцы заработали стандарт, Серикжан Мужиков целил в верхний угол, но Жасур Нарзикулов парировал удар, вот только первым на отскоке оказался вызванный в сборную Казахстана на матчи отбора к ЧМ-2022 Руслан Валиуллин, спокойно добивший мяч в пустые ворота.

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Напомним, что в первом туре "Актобе" на выезде сыграл вничью с "Каспием" (1:1), а "Тобол" дома переиграл "Акжайык" (2:0).

В следующем туре, 4 апреля, актюбинцы на выезде сыграют с "Атырау", а на следующий день костанайцы дома примут "Астану".