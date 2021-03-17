"Астана" и "Тобол" оспорили главный трофей в финале Кубка РК по баскетболу. Это уже второй раз подряд когда Кубок Казахстана разыгрывают между собой "Астана" и "Тобол". В ноябре столичный коллектив не ставил шанса костанайцам, и сегодня они были в явном фаворе, передает nbf.kz.

Но старт матч неожиданно остался за "Тоболом". Костанайцы явно были настроены на реванш и взвинтили темп в матче. Еще до экватора первого периода преимущество "Тобола" достигло десяти очков и добиралось до 13-ти. Но "Астана" вовремя собралась и до конца четверти полностью нейтрализовала отставание, и даже выиграла первый период с минимальным преимуществом в одно очко. Во второй четверти "Тоболу" вновь удалось выйти вперед и немного оторваться, но укрепиться в роли лидера они не смогла, а после небольшой борьбы и вовсе потеряли нити игры. "Астана" в последние пять минут первой половины не позволила соперникам набрать очков, а сама ушла в отрыв, выиграв первые двадцать минут со счетом – 44:30.

После смены сторон дела у "Тобола" почти не наладились. Они реализовали пару атак на старте третьего периода, но уже к середине периода уступали более двадцати очков. "Тобол" начал навязывать борьбу в концовке третьей десятиминутки, но "Астана" уверенно защищала свой отрыв и сохранила более двадцати очков преимущества на четвертую четверть. На старте последнего периода "Тобол" постарался вернуть интригу в матче и заметно отыграл отставание, но "Астана" ответила своим выпадом и быстро вернула двадцать очков преимущества. Уже всем все было понятно в этой игре, а столичная команда уверенно провела последние минуты игры, одержав крупную победу – 92:66, и выиграл Кубок Казахстана.



Ключевой момент: несмотря на крупное отставание на старте четвертой четверти, "Тобол" заметно обострил интригу, но "Астана" быстро исправила ситуацию и уверенно завершила матч.



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