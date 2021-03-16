Республиканский турнир среди детей 2008-2009 г. р. и юношей 2006-2007 г. р. проходил 13-15 марта в Нур-Султане.

Сборная Костанайской области по грэпплингу UWW

Победителем в весовой категории 38 кг среди спортсменов 2006-2007 г. р. в разделе но ги (без кимоно) стал костанаец Ахмет Ибрашев, ученик молодого тренера академии QAZAQ BATYRY, участника чемпионата мира, обладателя Кубка РК по грэпплингу UWW, чемпиона РК 2021 года, мастера спорта Адлана Мадаева. В разделе ги (в кимоно) Ибрашев взял серебро.

В возрастной группе 2008-2009 г. р. волевую борьбу показал Ералы Ибраев, занявший 2 место в весовой категории 34 кг в разделе но ги.

- В двух схватках провел болевой прием, называется «скорпион», - рассказал «НГ» серебряный призер турнира Ералы ИБРАЕВ. - Потом один из соперников не вышел на схватку из-за травмы. А в финале я уступил по качеству действий.

Асем Аканова, Ахмет Ибрашев, Рамина Маханова и Ренат Бочкарев

Два серебра в весе 66 кг среди спортсменов 2006-2007 г. р. завоевал Ренат Бочкарев.

В возрастной группе 2008-2009 г. р. Дарина Ахметова удостоилась бронзы в весе 46 кг в разделе но ги, Асем Аканова стала брозовым призером в разделе ги в весе до 72 кг. Бронзу в весовой категории 30 кг в разделе но ги выиграл Нурсат Байкасов (тренер Алихан Алипбаев, федерация ММА), а Рамина Маханова заняла третьи места в двух разделах в весе 46 кг (тренер Сембай Бесенов, федерация ММА).

По стопам своего отца, чемпиона мира и Азии Мурата Бермухамбетова, пошел его сын Бекзат Газис, ставший бронзовым призером турнира среди юношей в весовой категории 73 кг в разделе но ги. Он тренируется по руководством бразильского тренера академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY, чемпиона мира Серджио Де Соуза.

Костанайцы после награждения на Кубке РК

- Мы очень рады что у наших учеников появилась возможность проверить свои навыки, - подвел итоги турнира старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW, мастер спорта международного класса Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Ожидаются большие спортивные мероприятия в календарном плане, будем готовиться.

Фото академии QAZAQ BATYRY