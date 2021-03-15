Мало того, что победа в Суперкубке отняла очень много эмоций у футболистов, но еще и соперники теперь будут выходить на игру с особым настроем, считает главный тренер костанайкого клуба Григорий БАБАЯН.

Фото пресс-службы ФК "Тобол"

- Перед матчем очень много говорил с футболистами, опасался за то, что очень много эмоций было потрачено на Суперкубок. Мы впервые завоевали Суперкубок в истории клуба. Об этом очень много писали и говорили, и само награждение отняло много сил и, эмоций но ребята справились, - приводит слова тренера пресс-служба "Тобола" на своей странице ВКонтакте. - Насчёт игры - получилась нервная игра с достаточным количеством моментов. «Акжайык» очень хорошо оборонялся, мы ждали от них такой обороны, очень низкой, где все 10 игроков ждали осечки с нашей стороны. Мы, в свою очередь, пытались играть спокойно, уверенно, не спеша, находя зоны. Моменты были, забили два. Можно было забить и третий, и четвёртый. Но нужно прибавлять в атакующей линии, здесь я не могу быть довольным - достаточно моментов, но много брака, подводит реализация. Также в некоторых моментах не понравилось, как мы оборонялись. У «Акжайыка» был голевой момент при счёте 1:0.

Бабаян вновь отметил, что в футболистам необходимо четко придерживаться выбранной стратегии.



- Я всегда говорю ребятам, что нужна концентрация с первой до последней минуты, порядок, организация, дисциплина, а также нужно гнуть свою линию и не отходить от своего футбола. Игра показала, что нам нужно очень много работать и прибавлять в каждом аспекте игры, - сказал он. - Выиграв Суперкубок, мы подняли планку для себя, и теперь каждый соперник будет выходить с особым настроем и мотивацией против нас. Мы это понимаем и будет важно выходить на каждую игру готовыми на 100 процентов.

Не забыл тренер и болельщиков, пришедших поддержать команду в первом матче сезона.



- Было определённое волнение. Это была наша первая игра с болельщиками спустя год. Несмотря на то, что было всего 20% болельщиков от вместимости арены, мы их чувствовали и благодарны за то, что они нас поддерживали, - заключил Бабаян.

