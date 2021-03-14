Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил премьер-министру рассмотреть вопросы о правовом регулировании мониторинговых групп и в целом об их нецелесообразности. Нужны ли сейчас в Казахстане мониторинговые группы? Да. Именно благодаря контролю и наказанию нарушителей мы победим пандемию.

Да. Но сумма штрафа не должна превышать 2-5% от прибыли предпринимателя.

Нет. Из-за действий мониторинговых групп может произойти социальный взрыв.

Нет. Заболеваемость КВИ в стране снижается, пора снижать и давление на бизнес.

