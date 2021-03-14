"Тобол" после победы в Суперкубке выиграл первый матч в новом сезоне КПЛ
Vesti.kz
14 марта 2021, 18:58 | Спорт
ФК "Тобол" одержал победу в стартовом матче чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"©
Подопечные Григория Бабаяна в Костанае принимали уральский "Акжайык". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола на 30-й минуте стал Азат Нургалиев, которому ассистировал Элгуджа Лобжанидзе.
А на 75-й закрепил успех Асхат Тагыберген. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Напомним, что перед стартом КПЛ "Тобол" стал победителем Суперкубка Казахстана, сначала победив "Кайрат", а затем "Астану".
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