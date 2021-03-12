“Актобе” и “Тобол” открывали турнир на Кубок Казахстана 2021 года среди мужских команд. Турнир проходит с 11 по 16 марта в Щучинске. Как сообщила Национальная федерация баскетбола на своем сайте, в нынешнем году борьба пройдет в два этапа.

Фото с сайта nbf.kz

На первом - групповом - шесть команд разделены жеребьевкой на две группы. Группа "А": "Астана", "Актобе" и "Тобол", группа "Б": “Алматинский Легион”, “Барсы Атырау” и “Каспий”.



В группах команды сыграют в круг по два матча. В плей-офф команды, занявшие 3 места, оспорят итоговое 5 место в серии из двух матчей Первые и вторые места в группах продолжат борьбу в полуфинале, проигравшие команды разыграют третье место, а победители сойдутся в финале.

В матчах Кубка РК имеют право участвовать только игроки с казахстанским паспортом. Даже без помощи иностранцев действующий обладатель Кубка – "Астана" - является главным фаворитом. “Барсы Атырау”, занимающие вторую строчку в турнирной таблице Национальной лиги, без помощи легионеров будут заметно ослаблены, а “Тобол” не первый сезон играет в чемпионате Казахстана только казахстанскими игроками и является одним из основных конкурентов столичной команде. “Каспий” лишится пары основных игроков-легионеров, но постарается составить конкуренцию соперникам. “Актобе” также понес - основные игроки не помогут команде.

В начале матча с "Тоболом" игроки из Актобе вышли вперед, совершив очень неплохой рывок. “Актобе” до конца периода уходил в неплохой отрыв, который пробил рубеж в 10 очков, но в итоге костанайцы проиграли всего пять очков после десяти минут. Во второй четверти “Тобол” добился равенства в счете после пяти минут игры. Перед большим перерывом “Тобол” был впереди - 47:49.

Старт третьего периода стал катастрофой для “Актобе”. За пять минут они проиграли 18 очков, а их отставание дошло до минус двадцати. Перед финальной четвертью “Тобол” выигрывал 17 очков и для костанайцев это было очень комфортным преимуществом. “Актобе” старались навязать борьбу в последнем периоде, но костанайцы уверенно удерживали свое преимущество и даже увеличили его. “Тобол” довел игру до уверенного счета в свою пользу – 80:108.



Ключевой момент: мощный выпад соперников, который “Актобе” пропустил в первой половине третьего периоде.



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