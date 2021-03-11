Поражением закончились для "Горняка" встречи с "Кулагером"
Это были последние игры сезона. Матчи прошли на стадионе Дворца спорта им. А.Винокурова в Петропавловске 9 и 10 марта. На матч были допущены зрители. В первой игре "Кулагер" одержал победу в основное время, во второй - противостояние команд перешло в серию буллитов. И вновь победа осталась за хозяевами льда.
Фото ХК "Кулагер"
Первая встреча завершилась со счётом 3:1. На 2-й минуте нападающий «Кулагера» Кирилл Власов открыл счёт. Ему ассистировали Евгений Попитич и Александр Ильин. На 11-й минуте первого периода играя в большинстве Никита Харькин с передач Александра Воронина и Артема Сошникова сравнял счёт.
В заключительной трети матча нападающий петропавловцев Денис Стасюк забросил вторую шайбу хозяев. Дмитрий Исмагилов набрал очко за результативную передачу. На последней секунде матча Власов с передач Фёдора Хорошева и Евгения Попитича поставил точку в матче голом в пустые ворота, тем самым оформив дубль.
«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
1:0 – 01:26 – Власов(Попитич, Ильин)
1:1 – 10:05 – Харькин (Воронин, Сошников) ГБ
2:1 – 47:39 – Стасюк (Исмагилов)
3:1 – 59:59 – Власов (Хорошев, Попитич) ПВ
Вратари: Янков – Нечвиенко
В заключительном матче рудненский «Горняк» проиграл «Кулагеру» по буллитам. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу подопечных Александра Троицкого.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте. Счет открыл форвард хозяев Станислав Логинов. Ему ассистировали Евгений Попитич и Максим Первухин. Рудничане отыгрались на 14-й минуте второго периода, играя в большинстве отличился Владислав Власов с передач Руслана Ахметвалиева и Никиты Харькина.
В основное и дополнительное время матча счёт уже не изменился. Исход встречи решила серия послематчевых бросков для определения победителя матча, в которой точнее оказались петропавловцы. Победный буллит на счету Максима Первухина.
«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 1:0)
1:0 – 12:57 – Логинов (Попитич, Первухин)
1:1 – 33:37 – Власов (Ахметвалиев, Харькин) ГБ
2:1 – 65:00 – Первухин
Вратари: Янков – Нечвиенко
Таким образом "Горняк" завершает сезона на 10-й строчке таблицы и не попадает в плей-офф. "Кулагер" же закрепился на седьмом месте и в плей-офф встретится с "Сарыаркой".
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Torpedo
|48
|38
|3
|1
|0
|0
|6
|167–63
|122
|2
|Saryarqa
|48
|29
|1
|4
|1
|2
|11
|167–87
|100
|3
|Beibarys
|48
|27
|2
|0
|4
|5
|10
|176–131
|94
|4
|Temirtaý
|48
|26
|3
|2
|2
|3
|12
|142–118
|93
|5
|Nomad
|48
|26
|5
|1
|0
|2
|14
|164–97
|92
|6
|Arlan
|48
|23
|3
|2
|3
|0
|17
|144–116
|82
|7
|Qulager
|48
|22
|1
|4
|2
|1
|18
|130–102
|79
|8
|Almaty
|48
|21
|1
|0
|2
|1
|23
|124–121
|68
|9
|Aqtóbe
|48
|14
|1
|5
|1
|3
|24
|98–141
|58
|10
|Gornák
|48
|13
|1
|3
|3
|1
|27
|98–147
|51
|11
|Altai Torpedo
|48
|14
|2
|0
|2
|2
|28
|107–171
|50
|12
|Ertis
|48
|8
|1
|1
|2
|1
|35
|79–171
|31
|13
|Snejnie Barsy
|48
|3
|0
|1
|2
|3
|39
|73–204
|16
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