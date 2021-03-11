Это были последние игры сезона. Матчи прошли на стадионе Дворца спорта им. А.Винокурова в Петропавловске 9 и 10 марта. На матч были допущены зрители. В первой игре "Кулагер" одержал победу в основное время, во второй - противостояние команд перешло в серию буллитов. И вновь победа осталась за хозяевами льда.

Фото ХК "Кулагер"

Первая встреча завершилась со счётом 3:1. На 2-й минуте нападающий «Кулагера» Кирилл Власов открыл счёт. Ему ассистировали Евгений Попитич и Александр Ильин. На 11-й минуте первого периода играя в большинстве Никита Харькин с передач Александра Воронина и Артема Сошникова сравнял счёт.

В заключительной трети матча нападающий петропавловцев Денис Стасюк забросил вторую шайбу хозяев. Дмитрий Исмагилов набрал очко за результативную передачу. На последней секунде матча Власов с передач Фёдора Хорошева и Евгения Попитича поставил точку в матче голом в пустые ворота, тем самым оформив дубль.

«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



1:0 – 01:26 – Власов(Попитич, Ильин)

1:1 – 10:05 – Харькин (Воронин, Сошников) ГБ

2:1 – 47:39 – Стасюк (Исмагилов)

3:1 – 59:59 – Власов (Хорошев, Попитич) ПВ



Вратари: Янков – Нечвиенко

В заключительном матче рудненский «Горняк» проиграл «Кулагеру» по буллитам. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу подопечных Александра Троицкого.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте. Счет открыл форвард хозяев Станислав Логинов. Ему ассистировали Евгений Попитич и Максим Первухин. Рудничане отыгрались на 14-й минуте второго периода, играя в большинстве отличился Владислав Власов с передач Руслана Ахметвалиева и Никиты Харькина.

В основное и дополнительное время матча счёт уже не изменился. Исход встречи решила серия послематчевых бросков для определения победителя матча, в которой точнее оказались петропавловцы. Победный буллит на счету Максима Первухина.



«Кулагер» (Петропавловск) – «Горняк» (Рудный) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 1:0)



1:0 – 12:57 – Логинов (Попитич, Первухин)

1:1 – 33:37 – Власов (Ахметвалиев, Харькин) ГБ

2:1 – 65:00 – Первухин



Вратари: Янков – Нечвиенко

Таким образом "Горняк" завершает сезона на 10-й строчке таблицы и не попадает в плей-офф. "Кулагер" же закрепился на седьмом месте и в плей-офф встретится с "Сарыаркой".

