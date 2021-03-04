Главный тренер «Тобола» Григорий БАБАЯН считает, что победа его подопечных не случайность, а в финале Суперкубка РК их ждет интересный матч. Пресс-служба ФК "Тобол" пообщалась после матча с тренером и голкипером клуба.





– По ходу второго тайма на поле появились Тони Сильва и Руслан Валиуллин. С чем это связано?



– Матч получился очень валидольный, интересный для болельщиков. Игра показала, что команды еще не готовы на сто процентов. У нас были определенные проблемы на флангах, поэтому стали перестраивать игру во втором тайме. Видели, с каким желанием и самоотдачей мы играли в обороне. Большой респект команде. Удача повернулась в нашу сторону – это не случайность, а огромная работа на поле.

– Готовились к тому, что могут состояться послематчевые пенальти?

– Список игроков был в голове, но отдельно пенальти мы не готовили. Это лотерея, но футболисты - молодцы, показали уверенность и характер.

– Смена схемы игры «Кайрата» стала проблемой для вас?

– До 30-й минуты они играли в 3-4-3, потом перестроились, выпустили Алыкулова. Возможно, это связано с травмой Полякова, но мы в перерыве тоже перестроились. Сложно играть против «Кайрата», у них мобильная и динамичная команда. Но мы справились с поставленной задачей.

– Вас ждет финал против «Астаны». После этой игры сделали выводы или могут быть сюрпризы?

– К финалу мы еще не готовились. Примерно знаем, что это команда, где подобраны классные футболисты. Нас ждет интересный финальный матч.

Вратарь костанайского клуба Александр МОКИН считает, что игра была очень интересной и содержательной.

- С первых минут мы готовились к тяжелому матчу. «Кайрат» – хорошая команда с отличными исполнителями, но сегодня мы были сильнее. Думаю, мы заслужили эту победу, когда она достается в такой хорошей борьбе, как в этом матче, - приводит слова Мокина пресс-служба. - Ребята показали свою искреннюю радость. Я рад за них, за их старание и отдачу, которые они показали сегодня.

Голкипер сожалеет, что болельщики команды не могли присутствовать на матче, но, по его словам, футболисты чувствовали их поддержку на протяжении всей игры.

Напомним, вчера, 3 марта, "Тобол" одержал победу над "Кайратом" в полуфинале Суперкубка. Счет после основного времени был ничейный 3:3, но в серии пенальти костанайцы обошли соперника.

Фото пресс-службы ФК "Тобол"