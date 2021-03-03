«Горняк» крупно проиграл в двух последних домашних матчах этого сезона
Встречи с кокшетауским «Арланом» в рамках регулярного чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY прошли 1 и 2 марта в Рудном на «Горняк-Арене». Первый матч гости выиграли всухую 0:3. Во втором матче черно-белые забросили две шайбы в ворота гостей, но пропустили 6.
Кадр из видео
Счёт в первой встрече был открыт на 4-й минуте - реализовав численный перевес, точным броском отметился нападающий «Арлана» Дмитрий Шитиков. Во втором периоде команда гостей упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной в большинстве шайбе форварда Константина Куликова. За 7 минут до окончания основного времени матча Станислав Боровиков, играя в большинстве, сделал счёт 0:3 в пользу своей команды, поставив точку в матче.
«Горняк» (Рудный) – «Арлан» (Кокшетау) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 03:27 – Шитиков (Бердников В.) ГБ
0:2 – 24:56 – Куликов (Раенко, Бердников Р.) ГБ
0:3 – 49:17 – Боровиков (Шитиков, Колесников) ГБ
Вратари: Акулинин – Румянцев
Вторая встреча завершилась со счётом 2:6 в пользу «Арлана». Гости открыли счёт на 2-й минуте, автором заброшенной шайбы стал Александр Евграфов. Спустя 35 секунд нападающий «волков» Роман Бердников сделал счет 0:2. На 3-й минуте гости довели разницу в счёте до трёх шайб, отличился форвард «Арлана» Александр Куваев. На 18-й минуте, реализовав численный перевес, хозяева сократили разницу в счете до двух шайб усилиями форварда Оскара Юлбарисова.
Во втором игровом отрезке «Арлан» забил еще два гола, отличились Станислав Боровиков и Вадим Бердников. На 42-й минуте «черно-белые», играя в большинстве, забросили вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Евгению Щанкину. На 56-й минуте Анатолий Раенко забросил шестую шайбу «синегорцев».
«Горняк» (Рудный) – «Арлан» (Кокшетау) – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
0:1 – 01:19 – Евграфов (Демагин, Ермолаев)
0:2 – 01:54 – Бердников Р. (Куликов, Раенко)
0:3 – 02:21 – Куваев (Сметанин, Волгин)
1:3 – 17:40 – Юлбарисов (Куршук, Воронин) ГБ
1:4 – 24:11 – Боровиков (Бердников Р.)
1:5 – 28:22 – Бердников В. (Шитиков , Станислав Боровиков)
2:5 – 41:20 – Щанкин (Куршук, Юлбарисов) ГБ
2:6 – 55:29 – Раенко (Куликов)
Вратари: Нечвиенко, Акулинин (02:21–60:00) – Румянцев, Зыкин (40:00–60:00)
По итогам двух игр тренеры команд дали послематчевые комментарии.
Следующие матчи «Горняк» проведет на выезде 5-6 марта против карагандинской ХК «Сарыарки».
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Torpedo
|46
|36
|3
|1
|0
|0
|6
|161–61
|116
|2
|Saryarqa
|44
|26
|1
|4
|1
|2
|10
|156–83
|91
|3
|Temirtaý
|46
|25
|3
|2
|2
|3
|11
|137–112
|90
|4
|Nomad
|44
|24
|5
|1
|0
|2
|12
|155–89
|86
|5
|Beibarys
|44
|23
|2
|0
|4
|5
|10
|150–123
|82
|6
|Arlan
|46
|22
|3
|2
|3
|0
|16
|138–111
|79
|7
|Qulager
|44
|20
|1
|3
|2
|1
|17
|120–95
|71
|8
|Almaty
|44
|19
|1
|0
|2
|1
|21
|114–116
|62
|9
|Aqtóbe
|46
|13
|1
|5
|1
|3
|23
|93–136
|55
|10
|Altai Torpedo
|46
|14
|2
|0
|2
|2
|26
|105–164
|50
|11
|Gornák
|44
|12
|1
|3
|2
|1
|25
|94–135
|47
|12
|Ertis
|44
|8
|1
|1
|2
|1
|31
|76–151
|31
|13
|Snejnie Barsy
|46
|3
|0
|1
|2
|3
|37
|67–190
|16
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