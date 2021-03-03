Встречи с кокшетауским «Арланом» в рамках регулярного чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY прошли 1 и 2 марта в Рудном на «Горняк-Арене». Первый матч гости выиграли всухую 0:3. Во втором матче черно-белые забросили две шайбы в ворота гостей, но пропустили 6.

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Счёт в первой встрече был открыт на 4-й минуте - реализовав численный перевес, точным броском отметился нападающий «Арлана» Дмитрий Шитиков. Во втором периоде команда гостей упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной в большинстве шайбе форварда Константина Куликова. За 7 минут до окончания основного времени матча Станислав Боровиков, играя в большинстве, сделал счёт 0:3 в пользу своей команды, поставив точку в матче.

«Горняк» (Рудный) – «Арлан» (Кокшетау) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



0:1 – 03:27 – Шитиков (Бердников В.) ГБ

0:2 – 24:56 – Куликов (Раенко, Бердников Р.) ГБ

0:3 – 49:17 – Боровиков (Шитиков, Колесников) ГБ



Вратари: Акулинин – Румянцев

Вторая встреча завершилась со счётом 2:6 в пользу «Арлана». Гости открыли счёт на 2-й минуте, автором заброшенной шайбы стал Александр Евграфов. Спустя 35 секунд нападающий «волков» Роман Бердников сделал счет 0:2. На 3-й минуте гости довели разницу в счёте до трёх шайб, отличился форвард «Арлана» Александр Куваев. На 18-й минуте, реализовав численный перевес, хозяева сократили разницу в счете до двух шайб усилиями форварда Оскара Юлбарисова.

Во втором игровом отрезке «Арлан» забил еще два гола, отличились Станислав Боровиков и Вадим Бердников. На 42-й минуте «черно-белые», играя в большинстве, забросили вторую шайбу, точный бросок удался нападающему Евгению Щанкину. На 56-й минуте Анатолий Раенко забросил шестую шайбу «синегорцев».

«Горняк» (Рудный) – «Арлан» (Кокшетау) – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)



0:1 – 01:19 – Евграфов (Демагин, Ермолаев)

0:2 – 01:54 – Бердников Р. (Куликов, Раенко)

0:3 – 02:21 – Куваев (Сметанин, Волгин)

1:3 – 17:40 – Юлбарисов (Куршук, Воронин) ГБ

1:4 – 24:11 – Боровиков (Бердников Р.)

1:5 – 28:22 – Бердников В. (Шитиков , Станислав Боровиков)

2:5 – 41:20 – Щанкин (Куршук, Юлбарисов) ГБ

2:6 – 55:29 – Раенко (Куликов)



Вратари: Нечвиенко, Акулинин (02:21–60:00) – Румянцев, Зыкин (40:00–60:00)

По итогам двух игр тренеры команд дали послематчевые комментарии.

Следующие матчи «Горняк» проведет на выезде 5-6 марта против карагандинской ХК «Сарыарки».