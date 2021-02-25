Костанайские конькобежцы взяли серебро гимназиады школьников РК
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Соревнования по конькобежному спорту в рамках Х зимней гимназиады школьников Казахстана проходили 22-25 февраля в ледовом комплексе "Алау" Нур-Султана.
Сборная Костанайской области
В них приняли участие 93 ученика из 8 команд Алматы, Нур-Султана, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Костанайские команды юношей и девушек заняли вторые места.
Награды победителям и призерам вручили заслуженный мастер спорта РК, бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Азиатских игр Людмила Прокашева, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вела Баркера, заслуженный мастер спорта РК Бахтияр Артаев и генеральный секретарь Национальной федерации конькобежного спорта Анжелина Макишева.
Победители и призеры в командном зачете среди юношей
1-е место – Алматы;
2-е место – Костанайская область;
3-е место – Северо-Казахстанская область.
Победители и призеры в командном зачете среди девушек
1-е место – Северо-Казахстанская область;
2-е место – Костанайская область;
3-е место – Алматы.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.