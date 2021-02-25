Оба матча закончились с одинаковым счетом 3-5. Все шайбы были заброшены в основное время. Отчет об играх регулярного чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY, прошедших на «Горняк-Арене» 23 и 24 февраля, опубликовала пресс-служба рудненской команды на своей страниче ВКонтакте.

В первой встрече подопечные Сергея Невструева открыли счёт на 8-й минуте усилиями нападающего Юрия Муравьева. Спустя две с половиной минуты форвард «Бейбарыса» Савелий Малетин сравнял счет, реализовав численный перевес. На 13-й минуте нападающий гостей Игорь Черкасов вывел свою команду вперед. Через 110 секунд Владимир Кротов восстанавил равенство на табло.

На старте второго периода форвард гостей Денис Курепанов вывел «мамлюков» вперед. На 25 минуте матча Александр Ананичев упрочил преимущество «Бейбарыса». На старте заключительной трети матча, нападающий хозяев Владислав Власов, сократил разрыв в счете до минимума. На 50-й минуте, играя в большинстве, окончательный счёт установил Михаил Дыньков.

«Горняк» (Рудный) – «Бейбарыс» (Атырау) – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)



1:0 – 07:32 – Муравьев

1:1 – 10:00 – Кожевников (Григоркевич, Закарлюкин) ГБ

1:2 – 12:06 – Черкасов (Степаненко, Петров)

2:2 – 13:56 – Кротов (Власов, Ахметвалиев)

2:3 – 20:16 – Курепанов (Старцев, Ишмаметьев)

2:4 – 24:41 – Ананичев Ал. (Ананичев Ар., Клепко)

3:4 – 40:57 – Власов (Харькин, Кротов)

3:5 – 49:27 – Дыньков (Боровков, Черкасов) ГБ



Вратари: Нечвиенко – Белоконский

Вторая встреча на следующий день, 24 февраля, завершилась с тем же счетом 3:5. На 8-й минуте матча Евгений Щанкин вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Александр Воронин и Оскар Юлбарисов. На 14-й минуте Антон Петров с передач Ивана Клепко и Артема Ананичева сравнял счёт. На 23-й минуте отличился Владислав Бухаршин, которому ассистировали Виктор Башлаев и Степан Штефан. А на 34 минуте матча Воронин, играя в меньшинстве, увеличил преимущество «Горняка» до двух шайб. Ему ассистировали Владимир Кротов и Александр Куршук.

В третьем периоде гости забросили четыре безответные шайбы. На 50-й минету встречи Александр Ананичев с передач Алексея Ишмаметьева и Алексея Рыжих сократил отставание в счете до минимума. Спустя пять минут Алексей Закарлюкин сравнял счет в матче. Ему ассистировали Денис Григоркевич и Егор Кожевников. Спустя 16 секунд Денис Курепанов с передачи Ишмаметьева вывел «Бейбарыс» вперед. Под занавес периода Александр Ананичев с передач Владимира Боровкова и Игоря Черкасова оформил дубль, тем самым поставив точку в матче.

«Горняк» (Рудный) – «Бейбарыс» (Атырау) – 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)



1:0 – 07:11 – Щанкин (Воронин, Юлбарисов)

1:1 – 13:32 – Петров (Клепко, Ананичев Ар.)

2:1 – 22:41 – Бухаршин (Башлаев, Штефан)

3:1 – 33:32 – Воронин (Кротов, Куршук) ГМ

3:2 – 49:20 – Ананичев Ал. (Ишмаметьев, Рыжих)

3:3 – 54:24 – Закарлюкин (Григоркевич, Кожевников)

3:4 – 54:40 – Курепанов (Ишмаметьев)

3:5 – 58:04 – Ананичев Ал. (Боровков, Черкасов)



Вратари: Акулинин (Скрынников, 54:40-60:00) – Белоконский

главный тренер ХК "Бейбарыс" прокомментировал победу своих подопечных после двух матчей.

Следующие матчи наша команда сыграет дома 1-2 марта. Соперник - кокшетауский ХК «Арлан».