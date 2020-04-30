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"Наша Газета" продлила прием писем на акцию "Бессмертный полк"

30 апреля 2020, 09:13 |  Общество

Все ждали, что 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны мы встретим по-другому. Однако 9 мая предстоит обойтись без парада, возложения цветов и шествия «Бессмертного полка».

Редакция более месяца готовилась к тому, чтобы «Бессмертный полк» прошел на ее страницах. И в специальной тетрадке «Нашей Газеты» за 7 мая мы опубликуем сотни фотографий и имен фронтовиков, которые прислали нам их дети и внуки.

Прием заявок в проект «Бессмертный полк» мы завершили 26 апреля, и в спецвыпуске опубликуем снимки, которые технически соответствуют требованиям типографии - то есть, будут различимы и узнаваемы в печатной версии. Однако нам очень активно продолжают фотографии ветеранов, и их близкие, конечно, надеются, что они тоже попадут в ряды «Бессмертного полка». Поэтому мы решили, что «Бессмертный полк» будет маршировать и на нашем сайте. Туда попадут и фотографии ветеранов, которые пришлют нам на адрес bpolkng@gmail.com до 5 мая.

Напомним, что снимок участника войны должен быть без всяких украшений. В обязательном порядке в письме надо указать имя, отчество и фамилию фронтовика, а также годы жизни (год рождения - год смерти).
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Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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