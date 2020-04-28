Из-за коронавируса в Казахстане разрабатывают новый формат последнего звонка

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался о проведении выпускных балов и последнем звонке. Разрабатываются новые форматы проведения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Вы знаете, что такого отдельного мероприятия или такого отдельного праздника нет. Что такое последний звонок? Это последний день обучения - 25 мая, когда последний раз звучит школьный звонок. Это стало традицией. В этом году в связи с тем, что дети обучаются дистанционно, они не посещают школы. Не посещая школы, как можно проводить школьный звонок? Само мероприятие ради мероприятия. В связи с тем, что карантинные ограничения не сняты", - сказал глава МОН.

Он рассказал, что выпускной вечер, последний звонок и вручение аттестатов могут пройти в один день.

"Мы полагаем, что есть возможность попрощаться со школой. Если мы увидим, что будут улучшения и будет снижение количества заболеваний и карантинные меры будут сняты, то обычно к середине июня в школах проводятся выпускные мероприятия. То есть когда торжественно вручаются аттестаты. Мы сейчас концепцию проведения вечеров прорабатываем, мы подготовили возможность для того, чтобы во время выпускного одновременно прозвучал и последний звонок, и прошло вручение аттестатов, и прощание со школой, и школьный вальс со всеми необходимыми ритуалами", - пояснил министр.

"Терять надежды не стоит, мы все это знаем. Мы все проходили через это, прощались со школой. Это трогательный момент, поэтому мы, конечно, стараемся и надеемся, что карантинные меры будут либо смягчены, либо сняты уже в июне, но при соблюдении ограничительных мер. И мы все-таки смогли бы провести мероприятия выпускные, торжественное вручение аттестатов", - заключил он.