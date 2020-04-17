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Небольшие дожди и теплые дни ожидаются в ближайшие три дня в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

17 апреля 2020, 18:06 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на территории области местами пройдут небольшие дожди, причем 19-20 апреля – с грозами.  Возможен туман. В Костанае 18-20 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу, 18 апреля, ночью будет 2-7 градусов тепла, на юге области 10 градусов, - сообщила  инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днем столбики термометров покажут +12…+17 °С, а на юге области до 20 градусов тепла. В воскресенье и понедельник, 17-18 апреля, по ночам будет от 3 до 5 градусов тепла, на области +11 °С.  Днем 15-20 градусов выше нуля, на юге области до +23 °С.

Ветер в субботу, 18 апреля, ожидается юго-западный, в воскресенье он сменится южным. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями  до 15-20 м/с.
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