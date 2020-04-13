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Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?

Георгий ГОВОРОВ

13 апреля 2020, 17:23 |  Общество

Во вторник, 14 апреля, на территории Костанайской области местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный скоростью 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5, на западе области -3 градуса, днём +4...+9, местами +13 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 15 апреля, по области ночью местами осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5, в восточных районах -3 градуса, днём +10...+15, местами +18 градусов.

- В Костанае во вторник облачно, утром и днём осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днём +7...+9 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В среду в областном центре переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +1...+3, днём +13...+15 градусов.
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