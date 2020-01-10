Умеренный мороз, местами снег и метель ожидаются в выходные в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Костанайской области местами ожидаются небольшие снегопады. Но в областном центре суббота и воскресенье пройдут без осадков, снег ожидается днем в понедельник.

Фото Ксении РЕБИК



- Ночью в ближайшие три дня на большей территории области ожидается 15-20 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Местами до -23 °С в ночь на субботу и до -25 °С в воскресенье и понедельник. Днем будет умеренно морозно, в субботу и воскресенье термометры покажут -10...-15, местами 18 градусов мороза. В понедельник, 13 января, немного потеплеет, температура будет держаться в пределах -5...-10 °С, лишь местами столбики термометров опустятся до -13 °С.

Ветер в субботу, 11 января, будет юго-западный, скоростью 9-14 м/с. В воскресенье он поменяет направление на северное, 15-20 м/с, отдельные порывы могут достигать 23-28 м/с.