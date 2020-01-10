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elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95: ,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит. Потом тянут лямку, что...
10.01.20 19:40
abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
10.01.20 19:21
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
10.01.20 19:20
elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
10.01.20 19:17
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
10.01.20 19:08
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Умеренный мороз, местами снег и метель ожидаются в выходные в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

10 января 2020, 17:22 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Костанайской области местами ожидаются небольшие снегопады. Но в областном центре суббота и воскресенье пройдут без осадков, снег ожидается днем в понедельник.

Фото Ксении РЕБИК

- Ночью в ближайшие три дня на большей территории области ожидается 15-20 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Местами до -23 °С в ночь на субботу и до -25 °С в воскресенье и понедельник. Днем будет умеренно морозно, в субботу и воскресенье термометры покажут -10...-15, местами 18 градусов мороза. В понедельник, 13 января, немного потеплеет, температура будет держаться в пределах -5...-10 °С, лишь местами столбики термометров опустятся до -13 °С.

Ветер в субботу, 11 января, будет юго-западный, скоростью 9-14 м/с. В воскресенье он поменяет направление на северное, 15-20 м/с, отдельные порывы могут достигать 23-28 м/с.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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