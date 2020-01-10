Суд оправдал журналиста Амангельды Батырбекова по делу о «клевете» и «оскорблении»

Казахстанский журналист Амангельды Батырбеков, приговоренный к двум годам и трем месяцам заключения по обвинению в «клевете» и «оскорблении», оправдан судом. Постановление апелляционной коллегии, согласно которому Батырбеков освобожден из-под стражи в зале суда, Туркестанский областной суд огласил утром 9 января, передает Радио Азаттык.

Амангельды Батырбеков на заседании апелляционного суда 15 ноября 2019 года

Накануне сторонники журналиста требовали, чтобы апелляционная коллегия огласила постановление по жалобе Батырбекова на приговор. Приехавшие из разных регионов Казахстана десятки сторонников главного редактора газеты «Сарыагаш инфо» неоднократно призывали власти освободить Батырбекова и снять с него обвинения.

Приговор Батырбекову по обвинению в «клевете» и «оскорблении» суд в городе Сарыагаше Туркестанской области вынес 23 сентября. Суд признал его виновным в оскорблении начальника отдела образования Келесского района Бахтияра Абдиева в посте в Facebook’e c названием «Келестегі кеңкелестік» («Идиотизм в Келесе»). Журналист отверг обвинения и заявил, что подвергся преследованиям за критическое освещение событий, в том числе касающихся судьи, под председательством которого рассматривалось дело в отношении него.

Журналист Амангельды Батырбеков (слева) в апелляционном суде на оглашении оправдательного решения по его жалобе. Туркестан, 9 января 2020 года

Апелляционный суд приступил к рассмотрению этого дела 13 ноября.

Во время рассмотрения Туркестанским областным судом апелляционной жалобы Батырбекова в Сарыагашском районном суде в отношении него начали рассмотрение второго уголовного дела по этим же двум статьям. На этот раз в суд поступило заявление от председателя общественного объединения «Заңғар Медет» Лайлы Дарханбаевой. Среди пяти человек, на которых Дарханбаева подала в суд, кроме Батырбекова, есть его жена Гульзада Баймуратова.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) и базирующийся в США «Комитет по защите журналистов» (Committee to Protect Journalists, CPJ) призвали власти Казахстана незамедлительно освободить журналиста Амангельды Батырбекова, снять с него все обвинения и предоставить возможность свободно и беспрепятственно работать.