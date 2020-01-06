Рождество со снежком: какой будет погода ближайших двух дней в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 7-8 января, на большей части территории области будет идти небольшой снег, ожидаются туман и гололед. 8 января возможна метель. В областном центре вторник пройдет без осадков, но в среду снег будет идти в дневное время.
Фото Галины КАТКОВОЙ
- Ночью 7 января термометры покажут 10-12 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - местами по области температура опустится до -15°С. Днем мороз будет слабым - 3-8 градусов ниже нуля, местами -11°С. В среду, 8 января, станет чуть-чуть холоднее. Ночью ожидаем 10-15, местами 18 градусов мороза, а днем -5...-10, местами -13°С.
Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-западный, 9-14 м/с. В среду возможны усиления скорости до 15-20 м/с.
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