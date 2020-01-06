Сколько человек пострадало на горках с начала года в Костанае

За пять дней нового 2020 года в травмпункты с различными травмами обратилось более 40 человек. В основном это ушибы, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Об этом сегодня, 6 января, сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

- 22 ребенка обратились в травмпункт детской областной больницы и 23 взрослых в травмпункт городской, - сообщила она. - Управление здравоохранения напоминает костанайцам - соблюдайте технику безопасности в местах массовых катаний, не оставляйте на горках детей без присмотра.