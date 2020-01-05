Политолог рассказал, каким видит 2020 год для Казахстана

Политолог Максим Казначеев рассказал, каким видит 2020 год для Казахстана. По его мнению, одним из главных событий года станут парламентские выборы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

"Парламентская избирательная кампания мне представляется интересной, потому что будет проходить в новых условиях, когда у нас де-факто начался постепенный транзит власти, то, соответственно, внутриэлитные группы будут рассматривать избирательную кампанию для усиления либо ослабления своих сфер влияния в бюрократической элите и экономической плоскости. Поэтому та система компромиссов, которая будет достигнута в рамках парламентской избирательной кампании, будет давать ответ на более долгосрочный период - фактически до следующей президентской избирательной кампании. Она будет описывать вектор внутриполитического развития страны в новых изменившихся условиях", - считает Максим Казначеев.

По его мнению, критических рисков в первом полугодии для Казахстана нет.

"С точки зрения сохранения социальной стабильности в пользу Акорды играет то, что мировые цены на основные казахстанские экспортные товары стабильны и держатся на достаточно высоком уровне. Мы видим хорошую тенденцию к постепенному увеличению стоимости нефти. И у Президента, и у правительства будет возможность использовать дополнительные сферы дохода от экспорта для решения социальных вопросов внутри страны. Все-таки основные риски я вижу не в социально-экономической плоскости, а в обострении внутриэлитной конкуренции. Но в любом случае это не какие-то фатальные последствия. При нормальной работе власти, при стремлении к поиску компромисса, работе на опережение Акорда может все эти проблемы обойти и провести нормальную избирательную кампанию в Парламент и маслихаты", - сказал Максим Казначеев.

Темпы экономического роста Казахстана могут снизиться, если замедлится мировой рост.

"Это такой момент, на который мы в силу маленького масштаба экономики повлиять не можем, потому что такие риски с точки зрения Казахстана сложно прогнозируемые и сложно преодолеваемые. Если глобальных рисков не будет, то для решения внутренних проблем у правительства и Президента ресурсов достаточно. Внешние цены на казахстанское сырье, и не только нефти, на черные и цветные металлы, держатся на хорошем уровне", - отметил политолог.