Форум
КГСПС
Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
Теперь выделят деньги на разработку ПСД по укреплению опор и вперёд дальше осваивать, то бишь пилить.
05.01.20 17:28
КГСПС
Что изменится в сфере ЖКХ с 2020 года?
Что касается того, как определить свою часть общей собственности, то согласно закону, она будет рассчитываться по следующей пропорции: "доля в общем имуществе на каждую квартиру определяется...
05.01.20 17:20
Гога
Новый город появился в Костанайской области
abaika95: Какой замечательный диалог Немца и Канадца **Большое видится на расстоянье.** Может иногда надо прислушиваться к таким диалогам? [Исправлено: Гога, 05.01.2020 - 14:22]
05.01.20 17:18
Ольга Колоколова
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Пресс-секретарь акима Костанайского района Анара Кызыкенова прокомментировала народную новость: - С 1 го числа 2020 года 5 единиц спецтехники работают на полную можность, на ночь закреплена 1...
05.01.20 17:16
КГСПС
Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение тишины
Serg_Jyk: Про курение в подъезде показывали Толку ноль.
05.01.20 17:09
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Политолог рассказал, каким видит 2020 год для Казахстана

Tengrinews.kz

5 января 2020, 15:15 |  Общество

Политолог Максим Казначеев рассказал, каким видит 2020 год для Казахстана. По его мнению, одним из главных событий года станут парламентские выборы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

"Парламентская избирательная кампания мне представляется интересной, потому что будет проходить в новых условиях, когда у нас де-факто начался постепенный транзит власти, то, соответственно, внутриэлитные группы будут рассматривать избирательную кампанию для усиления либо ослабления своих сфер влияния в бюрократической элите и экономической плоскости. Поэтому та система компромиссов, которая будет достигнута в рамках парламентской избирательной кампании, будет давать ответ на более долгосрочный период - фактически до следующей президентской избирательной кампании. Она будет описывать вектор внутриполитического развития страны в новых изменившихся условиях", - считает Максим Казначеев.

По его мнению, критических рисков в первом полугодии для Казахстана нет.

"С точки зрения сохранения социальной стабильности в пользу Акорды играет то, что мировые цены на основные казахстанские экспортные товары стабильны и держатся на достаточно высоком уровне. Мы видим хорошую тенденцию к постепенному увеличению стоимости нефти. И у Президента, и у правительства будет возможность использовать дополнительные сферы дохода от экспорта для решения социальных вопросов внутри страны. Все-таки основные риски я вижу не в социально-экономической плоскости, а в обострении внутриэлитной конкуренции. Но в любом случае это не какие-то фатальные последствия. При нормальной работе власти, при стремлении к поиску компромисса, работе на опережение Акорда может все эти проблемы обойти и провести нормальную избирательную кампанию в Парламент и маслихаты", - сказал Максим Казначеев.

Темпы экономического роста Казахстана могут снизиться, если замедлится мировой рост.

"Это такой момент, на который мы в силу маленького масштаба экономики повлиять не можем, потому что такие риски с точки зрения Казахстана сложно прогнозируемые и сложно преодолеваемые. Если глобальных рисков не будет, то для решения внутренних проблем у правительства и Президента ресурсов достаточно. Внешние цены на казахстанское сырье, и не только нефти, на черные и цветные металлы, держатся на хорошем уровне", - отметил политолог.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.01.20 17:05 Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10 января?
05.01.20 15:56 Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?
05.01.20 13:52 Декретные выплаты и социальные пособия в 2020 году. Что изменится?
05.01.20 11:52 Что изменится в сфере ЖКХ с 2020 года?
05.01.20 10:16 Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушение тишины
04.01.20 12:34 Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в кювет в Костанайской области
04.01.20 09:25 АвтоЦОНы не будут работать 4 января в Костанайской области
04.01.20 09:02 Снег, ветер, шторм - Какую погоду сегодня обещают синоптики жителям Костанайской области?
04.01.20 08:33 Николай ВОРОНИН: Время никого не ждет!
03.01.20 21:02 Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 202
Пользователей: 2
Всего: 204

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх