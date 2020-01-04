В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство? Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?

Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.

Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.

Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.

