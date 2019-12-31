Еще 11 семей получили подарки благодаря помощникам Деда Мороза

В конце 2018 года редакционный Дед Мороз делал дополнительный рейс, чтобы развезти подарки, прибывшие в редакцию уже после окончания акции. Тогда 16 детей, не получившие подарки в самые горячие дни акции, все же дождались новогоднего чуда 28 декабря. В конце 2019 года наш доморощенный волшебник не смог выкроить время на дополнительный новогодний рейс, но желающие принести радость детям сделали это сами.

Помощница Деда Мороза Гульбарам решила, что не может оставить без подарков трех сестричек: 6-летнюю Разию, 5-летнюю Дарину и Самиру, которой в феврале исполнится 3 года. В 2019 году девочки стали членами большой семьи, где уже было четверо родных детей. Разия, Дарина и Самира, конечно, тоже стали родными, и мама попросила для них красивых кукол.

Разия, Дамира и Самира, как настоящие девочки, хотели красивых кукол

Гульбарам не только позаботилась о том, чтобы приобрести желанных кукол, но и командировала к девочкам своего Деда Мороза. Радость от такого визита была у всей дружной семьи.

- Мне самой очень приятно участвовать в таком добром деле, - поделиласть с «НГ» Гульбарам. - Не первый год принимаю участие в вашей новогодней акции и буду принимать участие в будущем. Наше сотрудничество надолго!

Еще один помощник - Бахытбек Кожагалиев - дополнительно поздравил еще три семьи. По письму 11-летней Зарины, которая просила уголь и дрова, помощь в виде угля уже поступала от Сергея Калюжного (ТОО «Костанай угольпром»). Быхытбек доставил Зарине и ее семье дрова. Теперь в этом доме будут теплыми не только праздничные дни, но вся зима.

Топливо для печки тоже может быть подарком к Новому году

Во второй семье 12-летний Ансар просил магнитную доску с мольбертом для своих младших братьев: 6-летнего Акки и 2-летнего Бексултана. Теперь мальчики могут играть в школу, а учителем в этих играх, конечно, будет Ансар.

Ансар будет учить младших братьев читать, писать и рисовать на магнитной доске-мольберте

В третьей семье 16-летний Саша и 11-летний Богдан, которых воспитывает бабушка, получили в подарок караоке-микрофон и конструктор «Лего». Саша, который активно участвует в художественной самодеятельности, будет повышать свое певческое мастерство, а конструктор - прекрасное развлечение для обоих братьев.

Саша давно хотел микрофон, а Богдан - конструктор, но можно и меняться подарками

9-летняя Дильназ из Аркалыка, благодаря коллективу гостиницы «Медео», будет ходить на праздничные мероприятия в красивом платье, о котором девочка давно мечтала. А у ее 3-летней сестры Аялы теперь есть кукла Барби. Несмотря на отдаленность адресата, помощники Деда Мороза нашли способ доставить подарки для девочек.

Посылка в Аркалык с платьем для Дильназ и куклой для Аялы пришла вовремя

- Вы бы видели глаза ребенка, который верит в чудо! - написала нам тетя Дильназ и Аялы. - Спасибо, что вы есть! И спасибо тем людям, которые организовали все это. Будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!

Семейная пара Кайрат и Ирина решили сделать подарки детям с инвалидностью. У нас они узнали, что 5-летнему Осману, страдающему ДЦП, приходится очень много времени проводить в больницах, где мальчику бывает скучно. Планшет помог бы ребенку скоротать время между процедурами, но у семьи нет возможности его приобрести. Кайрат и Ирина сделали для Османа это новогоднее чудо. Теперь часы в больницах будут пролетать для мальчика быстрее. А 9-летней Насте эта замечательная семейная пара тоже подарила планшет. Для девочки, которая в силу диагноза почти не выходит на улицу, это действительно необходимая вещь. Ее брата Георгия, которому 22 декабря исполнилось 2 года, разумеется, не оставили без подарка - велосипед-коляска с ручкой летом будет лучшим транспортом для Гоши.

- Вы не представляете, какое это для нас чудо! - поблагодарила мама Насти и Гоши Мария. - Подарки такие качественные, дорогие, мы о таких и не мечтали. А какие хорошие, теплые люди их принесли! Все понимающие, сочувствующие. Низкий поклон им! И вам, организовавшим эту акцию, низкий поклон!

Гоша уже осваивает новенький велосипед, а его сестра Настя - планшет

Уже второй год коллектив областного филиала АО «Народный банк Казахстана» проводит благотворительную елку для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Работники банка справедливо рассудили, что и дети, писавшие письма для нашей акции, могут стать гостями этого веселого праздника.

- Проведение утренников для детей из нуждающихся семей - инициатива нашего директора Ивана Скородиевского, - рассказала главный специалист отдела управления персоналом филиала Народного банка Гульнара КУШЕРБАЕВА. - Сотрудники банка из всех подразделений с радостью поддержали инициативу. С огромным трепетом сотрудники приобретали подарки для детей, стараясь исполнить их желания. А сам утренник, который проходил в нашем фойе, - это просто взрыв веселья! Дети так искренне радовались представлению, активно участвовали в играх, хороводах, танцах.

Детей из четырех семей пригласили на елку в филиал Народного банка, где им тоже вручили подарки

В празднике приняли участие четыре ребенка, чьи письма пришли к нам в редакцию: Сункар, Владик и два Ансара. Кроме порции веселья, они получили подарки для себя и своих сестер и братьев: планшет, мольберт, одежду, коньки, машинки. Все это приобретено на личные средства сотрудников банка.

- Может, это было совсем маленькое чудо, - добавила Гульнара Кушербаева, - но в наших сердцах остался приятный след от причастности к исполнению детских желаний, а в глазах детей - радость!

Помогают сотрудники Народного банка нашей акции уже второй год. Они выразили желание сотрудничать с нами и в дальнейшем.

С такими верными и надежными помощниками нашему Деду Морозу многое по силам.