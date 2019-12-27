Праздничные мероприятия в Костанае перенесли из-за авиакатастрофы под Алматы
Георгий ГОВОРОВ
Все праздничные мероприятия, запланированные на 28 декабря, перенесены на другие даты. Об этом сообщил руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура в связи с авиакатастрофой.
Фото Георгия ГОВОРОВА
- Мы понимаем и осознаём трагичность этих событий, поэтому мы все мероприятия перенесли, - заявил Калмаков. - Так как у нас на другие даты были тоже запланированы мероприятия, перенести всё на 29 декабря просто невозможно. Поэтому они переносятся на ближайшие не занятые даты. Мы просим всех костанайцев обращаться к организаторам и узнавать о переносе конкретного мероприятия у них. Информация будет размещена в социальных сетях и на сайтах наших учреждений. В театрах и музеях будут работать справочные телефоны с информацией о перенесённых мероприятиях. Например, русский драматический театр перенесет свои утренники на 31 декабря и 4 января.
В отделе культуры Костаная сообщили "НГ", что, в частности, зимний семейный фестиваль "QostanayWinterFamilyFest" перенесли на 12:00 29 декабря.
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Работа резиденции Деда Мороза
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29 декабря,
11.00-20.00
|
Новогодняя ярмарка, работа фудкортов
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29 декабря,
11.00-21.00
|
29 декабря
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Лыжный семейный марафон
|
12.00
(лыжная база)
|
Концертно-игровая программа на площади облакимата
(концертные номера творческих коллективов и артистов разбавят всю программу)
|
Скандинавская ходьба
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12.00
|
Семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья»
|
12.30
|
«Смастерим Снеговика»
|
13.30
|
Награждение победителей лыжного семейного марафона
|
13.45
|
Забег с питомцами
|
14.00
|
Соревнования на ватрушках и ледянках
|
14.30
|
Парад новогодних костюмов
|
15.00
|
Конкурс «Мешок Деда Мороза»
|
15.15
|
Награждение победителей фотоконкурса «Наше новогоднее семейное фото» и награждение победителей конкурса «Новогодний костюм»
|
15.45
|
Конкурс силачей «Новогодние сани»
|
16.00
|
Конкурс «Метание елок»
|
16.30
|
Шерстяной флешмоб
|
17.00
|
Маршмеллоу
|
17.15
|
Новогодний хоровод
|
В течение дня и вечером
|
Спортивные «островки» для всех желающих:
- крестики-нолики
- скакалка на выбывание/скакалка-прыгалка
- боулинг
- сумобол
- бампербол
- метание снежков
- керлинг
|
С 12.30 до 17.00
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Выступление звезд казахстанской эстрады, музыкальных групп - «Аршат» и «ZNight»
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с 17.00-18.00
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