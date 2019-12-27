Форум
ACROS
Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев о митингах
Как ни странно: в этот раз министр думает ПРАВИЛЬНО ( или просто НЮХОМ почувствовал) - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за проведение МИТИНГА и его БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ лежит на ОРГАНИЗАТОРАХ митинга или шествия....
27.12.19 22:10
Тимур Гафуров
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Акимат Костанайского района предоставил нам комментарий: "Вопрос с бродячими животными актуален по причине безответственного отношения к ним их хозяев. Сотрудники ветслужбы отлов бездомных...
27.12.19 22:07
Тимур Гафуров
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
Акимат Костанайского района предоставил нам комментарий: "В разделе «Народные новости» сайта «Наша газета» появилось сообщение, о недовольстве одного из жителей очисткой снега на перекрестке с...
27.12.19 22:06
ACROS
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
Самая бесполезная и абсалютно ненужная государственная служба в Казахстане - антикоррупционная служба. Есть МВД, есть Генеральная Прокуратура - которые паралельно занимаються этими вопросами, в...
27.12.19 21:49
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Что там кстати с судом по иску,Про голос. Бауржан или нет.// Сталкер обиделся видать, грустно, с ним интересно было дискутировать.
27.12.19 21:03
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Праздничные мероприятия в Костанае перенесли из-за авиакатастрофы под Алматы

Георгий ГОВОРОВ

27 декабря 2019, 17:19 |  Общество

Все праздничные мероприятия, запланированные на 28 декабря, перенесены на другие даты. Об этом сообщил руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. 28 декабря  объявлен в Казахстане днём общенационального траура в связи с авиакатастрофой.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы понимаем и осознаём трагичность этих событий, поэтому мы все мероприятия перенесли, - заявил Калмаков. - Так как у нас на другие даты были тоже запланированы мероприятия, перенести всё на 29 декабря просто невозможно. Поэтому они переносятся на ближайшие не занятые даты. Мы просим всех костанайцев обращаться к организаторам и узнавать о переносе конкретного мероприятия у них. Информация будет размещена в социальных сетях и на сайтах наших учреждений. В театрах и музеях будут работать справочные телефоны с информацией о перенесённых мероприятиях. Например, русский драматический театр перенесет свои утренники на 31 декабря и 4 января.

В отделе культуры Костаная сообщили "НГ", что, в частности, зимний семейный фестиваль "QostanayWinterFamilyFest" перенесли на 12:00 29 декабря.

Работа резиденции Деда Мороза

29 декабря,

11.00-20.00

Новогодняя ярмарка, работа фудкортов

29 декабря,

11.00-21.00

29 декабря

Лыжный семейный марафон

12.00

(лыжная база)

Концертно-игровая программа на площади облакимата

(концертные номера творческих коллективов и артистов разбавят всю программу)

Скандинавская ходьба

12.00

Семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья»

12.30

«Смастерим Снеговика»

13.30

Награждение победителей лыжного семейного марафона

13.45

Забег с питомцами

14.00

Соревнования на ватрушках и ледянках

14.30

Парад новогодних костюмов

15.00

Конкурс «Мешок Деда Мороза»

15.15

Награждение победителей фотоконкурса «Наше новогоднее семейное фото» и награждение победителей конкурса «Новогодний костюм»

15.45

Конкурс силачей «Новогодние сани»

16.00

Конкурс «Метание елок»

16.30

Шерстяной флешмоб

17.00

Маршмеллоу

17.15

Новогодний хоровод

В течение дня и вечером

Спортивные «островки» для всех желающих:

- крестики-нолики

- скакалка на выбывание/скакалка-прыгалка

- боулинг

- сумобол

- бампербол

- метание снежков

- керлинг

 

 

 

С 12.30 до 17.00

Выступление звезд казахстанской эстрады, музыкальных групп - «Аршат» и «ZNight»

с 17.00-18.00



Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.12.19 16:42 Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
27.12.19 16:37 Казахстан выполнил обязательства по ликвидации безгражданства – ООН
27.12.19 16:31 Усиление ветра и понижение температуры воздуха ожидают в ближайшие дни жителей Костанайской области
27.12.19 15:38 Известный казахстанский палеонтолог прокомментировал новость о находке окаменелости в Качарах
27.12.19 14:39 Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
27.12.19 14:21 Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
27.12.19 13:59 "Мы все искали своих детей, мужей". Рассказ пассажирки самолета, упавшего под Алматы
27.12.19 13:40 Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ
27.12.19 13:13 28 декабря объявили днем общенационального траура
27.12.19 12:35 Число погибших при крушении самолета Bek Air достигло 15 человек

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 2
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх