Праздничные мероприятия в Костанае перенесли из-за авиакатастрофы под Алматы

Все праздничные мероприятия, запланированные на 28 декабря, перенесены на другие даты. Об этом сообщил руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура в связи с авиакатастрофой.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы понимаем и осознаём трагичность этих событий, поэтому мы все мероприятия перенесли, - заявил Калмаков. - Так как у нас на другие даты были тоже запланированы мероприятия, перенести всё на 29 декабря просто невозможно. Поэтому они переносятся на ближайшие не занятые даты. Мы просим всех костанайцев обращаться к организаторам и узнавать о переносе конкретного мероприятия у них. Информация будет размещена в социальных сетях и на сайтах наших учреждений. В театрах и музеях будут работать справочные телефоны с информацией о перенесённых мероприятиях. Например, русский драматический театр перенесет свои утренники на 31 декабря и 4 января.

В отделе культуры Костаная сообщили "НГ", что, в частности, зимний семейный фестиваль "QostanayWinterFamilyFest" перенесли на 12:00 29 декабря.